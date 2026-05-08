مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا، على أن يبدأ السبت ويستمر حتى الاثنين الوشيك، قال الكرميلن في بيان"وافقنا على وقف النار مع أوكرانيا لـ 3 أيام والذي اقترحه ترامب" وتابع"سيتم تبادل السجناء وفق اتفاق وقف النار لـ 3 أيام مع أوكرانيا"

وقال ترامب، عبر منصة TRUTH SOCIAL، إن "وقف إطلاق النار سيشمل تعليق جميع الأعمال القتالية، إلى جانب تبادل ألف أسير من كل طرف".وأضاف"الطلب جاء بناءً على طلب مباشر منه (ترامب)"، معرباً عن تقديره لموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هذه الخطوة.