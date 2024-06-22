حرائق ودمار وإصابات وانقطاع التيار الكهربائي .. هجوم روسي "ضخم" على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن روسيا شنت ليل الجمعة السبت هجوما جديدا "ضخما" على بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا وجنوبها.

وقالت الوزارة إن "أضرار لحقت بمنشآت ليوكرينيرغو الشركة الوطنية للكهرباء في منطقتي زابوريجيا ولفيف"، مشيرة إلى نقل موظفَين إلى المستشفى إثر إصابتهما بجروح في زابوريجيا.

وأضافت الوزارة أنّ هذا الهجوم الضخم هو “الثامن” على منشآت كهرباء أوكرانية خلال ثلاثة أشهر، الأمر الذي أدّى إلى انقطاع متكرّر في التيار، ونشوب حرائق في وقت تكافح شبكة الكهرباء للصمود في وجه الضربات الروسية.

وكانت السلطات الأوكرانية أفادت الخميس بأنّ بنى تحتية للطاقة، بما فيها إحدى المحطّات، تضرّرت جراء هجوم روسي كبير أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح من بينهم موظفون.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ الهجمات الروسية المكثفة دمّرت نصف قدرات الطاقة الأوكرانية، ودعا الخميس إلى تركيب ألواح شمسية ووحدات تخزين الطاقة “في كلّ مدرسة وفي كلّ مستشفى، في أسرع وقت ممكن”.

من جهته، حذّر ماكسيم تيمتشينكو المدير العام لشركة “DTEK” من أنّ أوكرانيا قد “تواجه أزمة خطيرة هذا الشتاء” إذا لم يتحرّك شركاؤها الغربيون.

وحثّت كييف حلفاءها على مساعدتها في إعادة بناء شبكة الكهرباء، وهو مشروع يتطلّب استثمارات كبيرة، كما دعتهم إلى تزويدها بالمزيد من معدّات الدفاع الجوي لمواجهة عمليات القصف الروسية.