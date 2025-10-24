بعد انهيار قمة بودابست مع ترامب|الكرملين: "نعمل وفق مصالحنا"، ومبعوث بوتين يزور واشنطن للقاء ويتكوف

بعد انهيار قمة بودابست مع ترامب، قالت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"، اليوم الجمعة، إن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، يتواجد حالياً في الولايات المتحدة لإجراء محادثات"، ورجحت أن يلتقي السبت، مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وكانت شبكة CNN، قد ذكرت في وقت سابق أن "دميترييف من المتوقع أن يلتقي بمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية- الروسية".

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين "لا يستبعدان عقد قمة مستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة"، وتابع "لا الرئيس الأميركي ولا الرئيس الروسي، كما قالا، يريدان إضاعة الوقت، ولا يريدان اللقاء لمجرد اللقاء، لكي يكون لقاؤهما مثمراً، يجب أن يتم العمل على المستوى الذي حدده رئيسا الدولتين، ووزيرا خارجية البلدين". وأضاف "نعم، صرّح ترمب بأنه لم يعد يفكر في عقد قمة في الوقت الحالي، ومع ذلك، فقد كرّر خلال اليومين الماضيين مرات عدة أنه لا يستبعد عقد مثل هذه القمة مستقبلاً. ويشاركه بهذا الرأي الرئيس بوتين، كما صرّح هو نفسه بذلك، في حديث مع وسائل الإعلام".

ولفت بيسكوف، إلى أن مراقبين أوروبيين يشجعون تردد كييف في مواصلة الحوار، قائلاً: "هذا التردد في مواصلة المفاوضات يُشجع بكل الطرق الممكنة، وفي المقام الأول من قِبَل المراقبين الأوروبيين لنظام كييف".