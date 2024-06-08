بعد سنوات من السرية .. ماذا يعني ظهور ابنتي الرئيس بوتين؟

بعد سنوات من السرية، ظهرت ابنتا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشكل علني لتعزيز صورة والدهما، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك بوست".

وبحسب ما قاله عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية لصحيفة "ديلي بيست"، فإن كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا تحدثت في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ هذا الأسبوع، ليس لتبادل الأفكار حول تجربتهما المهنية، ولكن لتعزيز صورة والدهما.

وقال رونالد ماركس، الذي عمل 38 عاما الاستخبارات الأمريكية، عن ظهور ابنتي الرئيس الروسي، إن "بوتين يرغب في إعادة إنشاء الإمبراطورية الروسية، ويريد إظهار نفسه كأقوى رجل في روسيا".

وتحدثت الشقيقتان في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، وهي قمة في روسيا يشير إليها البعض باسم دافوس الروسية، في إشارة إلى أن بوتين ربما يتطلع إلى إقامة علاقات عائلية لتعزيز سلطته في موسكو.

وبحسب موقع "إندوسكرولس"، فإن ما يعرف عن حياة بوتين الشخصية، أنه ولد عام 1952 في لينينغراد، وله ابنتين، وهو مطلق منذ العام 2013، وتشير معلومات أخرى إلى أن لديه ابنة ثالثة أو أنه يربي شخصا ثالثا في سرية تامة.

وكانت ليودميلا سكريبنيفا، وهي مضيفة جوية سابقة قد تزوجت ببوتين في 1983، وتشير المعلومات إلى أنهما انفصلا في 2013 لعدم توفر الوقت لبوتين لرؤية عائلته.

وأنجبت سكريبنيفا ابنتان، الكبرى ماريا فورونتسوفا، وهي تعيش مع زوجها في موسكو، والصغرى، كاترينا تيخونوفا وهي راقصة محترفة.

وقبلت فورونتسوفا البالغة 39 عاما، والتي تعمل باحثة في علم الوراثة، وتيخونوفا البالغة 37 عاما، والتي تعمل مديرة تقنية وراقصة بهلوانية سابقة، بجرأة الدعوات للتحدث في القمة عن حياتهم المهنية، مما يشير إلى أن والدهما "يتطلع إلى روابطه العائلية لتعزيز إرثه".

على الرغم من أنهما ابتعدا عن الأضواء بشكل أساسي، إلا أن فورونتسوفا وتيخونوفا برزتا إلى الواجهة عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فورونتسوفا وتيخونوفا بعد أن كشفت كيف "أثريا نفسيهما على حساب الشعب الروسي"، حسبما قال البيت الأبيض في ذلك الوقت.