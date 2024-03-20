الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة مسؤولين في حماس بعملية في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك عن اغتيال أربعة مسؤولين في لجنة الطوارئ التابعة لحماس في رفح، وذكر البيان أن الأربعة مسؤولين عن نشاطات حماس والتواصل مع نشطاء حماس في الميدان.

وذكر البيان أنه بناء على معلومات استخباراتية من جانب الجيش الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية، هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي قبل يومين مسؤولين ساعدوا الذراع العسكرية لحماس على مواصلة السيطرة والعمل في الميدان.

وقتل في الغارة الجوية كل من :سيد قطب الحشاش، أسامة حمد ظاهر وعوض الملاحي، وإلى قتل أيضا هادي أبو الروس والذي كان ضابط عمليات في لجان الطوارئ.

وووفقا للبيان فإن الأربعة كانوا مبعوثي قيادة حماس في رفح، عملوا من أجل تركيز الأنشطة التنظيمية لحماس في المناطق الإنسانية وهم مسؤولين عن كافة أنشطة الحركة والعلاقة مع نشطاء التنظيم في الميدان. ويأتي اغتيال الأربعة بعد مقتل مسؤول آخر في حماس الأسبوع الماضي وهو نضال العيد الذي كان رئيس لجان الطوارئ في منطقة رفح، وقام بإدارة كافة أنشطة الحركة في المنطقة.