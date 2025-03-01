"ترامب ليس مستعدا للحديث معه": خلفية انفجار العلاقات مع زيلينسكي، وهل ستوقف الولايات المتحدة المساعدات لأوكرانيا؟

الخلاف في البيت الأبيض: في أعقاب أزمة الحدث الصعب بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الليلة (السبت) أن إدارة ترامب تدرس وقف جميع شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا ردا على كلام زيلينسكي. وإذا تم إقرار القرار، فسوف ينطبق على أجهزة الرادار والمركبات والذخائر والصواريخ التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي تنتظر شحنها إلى أوكرانيا.

وذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية أن "ترامب ليس مستعدا للتحدث مع زيلينسكي بعد الآن". كما تقول مصادر رفيعة المستوى في إدارة ترامب إن البيت الأبيض غير متأكد مما إذا كان بإمكانه إقناع الروس والأوكرانيين بوقف القتال. وزعموا أن "هذه المشادة مع زيلينسكي أثارت العديد من الأسئلة حول ما إذا كان يستطيع المضي قدمًا نحو اتفاق سلام. كما أنها تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعلق مساعداتها لأوكرانيا. لكن ترامب لا يبحث عن تغيير النظام في أوكرانيا".

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ثم تواصل المسؤولون الأوكرانيون مع مسؤولي البيت الأبيض في محاولة يائسة لإعادة الصفقة إلى مسارها الصحيح. لكن ذلك لن يحدث الآن. وكان ترامب يعتزم التوقيع على اتفاقية المعادن بين البلدين. تم إعداد ملفين رسميين - وزير المالية ونظيره الأوكراني والرئيسان اعتزموا الجلوس على طاولة الاجتماعات في الغرفة الشرقية ثم الإعلان عن التوقيع.

ومع ذلك، لا يمكن القول إنه لم تكن هناك شكوك في البيت الأبيض قبل وصول زيلينسكي بأنه قد ينهار، لأن إدارة ترامب كانت تضغط منذ أسابيع من أجل توقيع صفقة المعادن ورفضت أوكرانيا. أراد زيلينسكي ضمانات أمنية.

AP Photo/ Mystyslav Chernov

وبعد الخلاف الكلامي الذي وقع بين الاثنين، دخل وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز الغرفة ليطلبا من زيلنسكي المغادرة. وقال روبيو إن أي اتصالات إضافية لن يكون لها فائدة. أخبر والتز زيلينسكي أنه ارتكب خطأً فادحًا. ولم يتم تحديد موعد لإجراء مكالمات هاتفية بين ترامب وبوتين. لكن بعض المسؤولين الأوروبيين اتصلوا بمسؤولي إدارة ترامب منذ مغادرة زيلينسكي وسألوا عن كيفية إنقاذ صفقة المعادن.

وتحدث ترامب للصحفيين بعد الاجتماع: "أود أن أقول إن الأمر لم يسير بشكل جيد للغاية، من وجهة نظره (زيلينسكي). أنا أبحث عن السلام. نحن لا نتطلع إلى خوض حرب مدتها 10 سنوات وممارسة الألعاب. نريد السلام. إنه يبحث عن شيء لا أبحث عنه. إنه يتطلع إلى مواصلة القتال. نحن نتطلع إلى إنهاء الموت". وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يثق ببوتين أو زيلينسكي أكثر، قال: "أنا لا أثق بأحد، أريد فقط إنهاء الصفقة".

زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بعد الخلاف مع ترامب:

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من ناحية أخرى، أجرت قناة فوكس نيوز مقابلة مع زيلينسكي وسألته عما إذا كان يعتقد أنه من الممكن إنقاذ العلاقة مع ترامب: "نعم، بالطبع، لأنها علاقة بين أكثر من رئيسين. هذه هي العلاقات التاريخية، العلاقات القوية بين شعبينا. أنا ممتن للرئيس، وبالطبع للكونجرس، ولكن قبل كل شيء لشعبكم. لقد ساعد شعبكم في إنقاذ شعبنا".

وقال الرئيس الأوكراني إنه "غير متأكد من أنه ارتكب أي خطأ" عندما سئل عن الخلافات بينه وبين ترامب، لكنه اعترف بأن الخلاف الذي وقع "سيئ لكلا الجانبين". وقال أيضًا: "أريد فقط أن أكون صادقًا، وأن يفهم شركاؤنا الوضع بشكل صحيح حتى لا نفقد صداقتنا".