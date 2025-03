"ترامب ليس مستعدا للحديث معه": خلفية انفجار العلاقات مع زيلينسكي، وهل ستوقف الولايات المتحدة المساعدات لأوكرانيا؟

الخلاف في البيت الأبيض: في أعقاب أزمة الحدث الصعب بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الليلة (السبت) أن إدارة ترامب تدرس وقف جميع شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا ردا على كلام زيلينسكي. وإذا تم إقرار القرار، فسوف ينطبق على أجهزة الرادار والمركبات والذخائر والصواريخ التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي تنتظر شحنها إلى أوكرانيا.

وذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية أن "ترامب ليس مستعدا للتحدث مع زيلينسكي بعد الآن". كما تقول مصادر رفيعة المستوى في إدارة ترامب إن البيت الأبيض غير متأكد مما إذا كان بإمكانه إقناع الروس والأوكرانيين بوقف القتال. وزعموا أن "هذه المشادة مع زيلينسكي أثارت العديد من الأسئلة حول ما إذا كان يستطيع المضي قدمًا نحو اتفاق سلام. كما أنها تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعلق مساعداتها لأوكرانيا. لكن ترامب لا يبحث عن تغيير النظام في أوكرانيا".

