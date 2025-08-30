أوكرانيا: اغتيال رئيس البرلمان السابق أندريه باروبي رمياً بالرصاص في لفيف

قد يعجبك أيضًا -

تسود حالة من الصدمة في أوكرانيا إثر نبأ اغتيال رئيس البرلمان الأوكراني السابق أندريه باروبي، الذي قُتل بالرصاص، اليوم السبت، في لفيف، غرب البلاد. وأكدت السلطات أنه توفي متأثراً بجراحه في مكان الحادث، فيما لا يزال البحث جارياً عن مطلق النار.

وأفادت الشرطة أن إطلاق النار وقع في وضح النهار، مستهدفاً "شخصية عامة وسياسية معروفة". وسارع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الرد، مندداً بـ"جريمة قتل مروعة"، ووعد بـ"كشف ملابسات" الاغتيال وإجراء تحقيق شامل.

ترك أندريه باروبي، البالغ من العمر 54 عاماً، بصمةً بارزةً في الحياة السياسية الأوكرانية. كان عضواً مخضرماً في البرلمان، وشغل منصب رئيس البرلمان بين عامي 2016 و2019، وهي فترة حاسمة لأوكرانيا في مواجهتها مع روسيا وجهودها لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. في السابق، كان أحد وجوه الحركتين الرئيسيتين المؤيدتين لأوروبا: "الثورة البرتقالية" في عام 2004 وثورة الميدان في عام 2014، والتي أدت إلى سقوط نظام فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا.