ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (السبت) أن جنودا كوريين شماليين انضموا إلى الجيش الروسي في الحرب في أوكرانيا. وبحسب التقرير الذي يعتمد على مسؤولين كوريين جنوبيين وأوكرانيين - فمن المحتمل أن يكون بين هؤلاء الجنود بالفعل بعض القتلى والجرحى في المعارك - مما يشير إلى تصعيد التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ.

وأشار مصدر استخباراتي أوكراني، رفض الكشف عن هويته، إلى أن "الآلاف" من مقاتلي المشاة الكوريين الشماليين يخضعون حاليًا للتدريب في روسيا، وقد يتم إرسالهم إلى خط المواجهة في أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام.

وبحسب المصدر، فإن ضباطاً كوريين شماليين موجودون بالفعل في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا لمراقبة هذه القوات أثناء القتال ودراسة ساحة المعركة. ومع ذلك، وفقا له، "في كييف لم يروا بعد هؤلاء المقاتلين في ساحة المعركة".

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، مزاعم بأن بيونغ يانغ أرسلت عسكريين للقتال في أوكرانيا. ومع ذلك، ظهرت تقارير عن جنود كوريين شماليين يدعمون الروس في منطقة دونباس المحتلة على قنوات تيليجرام وفي الصحافة الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير نهاية الأسبوع الماضي أن الدولة المعزولة في العالم "توفر نصف الذخيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا". زعمت مصادر استخباراتية غربية في حديث مع صحيفة التايمز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتمد على الأسلحة القادمة من حاكم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للحفاظ على تقدم الجيش في الجزء الشرقي من أوكرانيا.