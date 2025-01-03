بسبب قرار أوكرانيا: جارتها تهدد بقطع المساعدات التي تقدمها

على خلفية قرار أوكرانيا وقف السماح لروسيا بنقل الغاز عبرها، هدد رئيس وزراء سلوفاكيا الموالي لروسيا، روبرت بيتسو، اليوم (الجمعة)، بقطع دعمها المالي عن أكثر من 130 ألف لاجئ أوكراني. بالإضافة إلى ذلك، قال إنه يدرس وقف تصدير الكهرباء إلى أوكرانيا.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني، أغلقت أوكرانيا خط الأنابيب الذي كان يستخدم لعقود من الزمن لتزويد أوروبا الوسطى بالغاز الطبيعي الروسي. كان هذا عندما كانت سلوفاكيا هي نقطة الدخول الرئيسية، ولكن كما ذكرنا، فهي الآن على وشك خسارة ملايين اليوروهات من رسوم العبور. ووصل بيتسو في ديسمبر/كانون الأول الماضي في زيارة مفاجئة لموسكو ووصف الخطوة الأوكرانية بأنها "تخريبية".

وبحسب بيتسو، فإن سلوفاكيا نفسها لن تعاني من نقص الغاز، إذ أن لديها بدائل، لكن ذلك سيضر ماليا ببلد يجني نحو 500 مليون يورو من رسوم العبور إلى دول أخرى. وفي الشهر الماضي، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بيتسو بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تمويل الحرب وبالتالي إضعاف أوكرانيا. وقال زيلينسكي: "بيتزو يجر سلوفاكيا إلى محاولات روسيا للتسبب في المزيد من المعاناة للأوكرانيين".

Wojtek Radwanski / AFP

وفي الوقت نفسه، عرضت الحكومة البولندية دعم أوكرانيا في حالة قيام سلوفاكيا بوقف صادراتها من الكهرباء. ووصفت خطوة زيلينسكي بأنها "نصر آخر" ضد موسكو. وفي الوقت نفسه، استعد الاتحاد الأوروبي للتغيير وأعلن أن معظم الدول قادرة على التعامل مع الوضع الجديد. ولا يزال بإمكان روسيا إرسال الغاز إلى المجر وتركيا وصربيا عبر خط أنابيب ترك ستريم عبر البحر الأسود.

قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي أن هناك 130,530 لاجئًا أوكرانيًا في سلوفاكيا من بين 6,813,900 لاجئ في جميع أنحاء العالم، وأن الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بهم من قبل الحكومة السلوفاكية قد تكون كبيرة بالنسبة لهم.