مسلحون روس معارضون للكرملين يتوغلون من أوكرانيا ويسيطرون على قرية

أكد مسلحون روس معارضون للكرملين، اليوم الثلاثاء، أنهم سيطروا على قرية روسية عند الحدود بين الدولتين المتحاربتين بعدما شنّوا هجوماً برياً عليها، فيما أكّدت موسكو أنها صدّت عدّة هجمات في الليل وساعات الصباح الأولى ضد مناطق حدودية وأنها منعت أي اختراق لأراضيها.

وقالت منظمة "فيلق حرية روسيا" على تليغرام، إن قواتها "عبرت الحدود"، مرفقةً إعلانها بمقطع فيديو تظهر فيه ثلاث مدرّعات تسير في الظلام على طريق ريفي. وأعلنت المنظمة أنها "دمّرت" مركبة عسكرية روسية مدرّعة في قرية تيوتكينو في منطقة كورسك.

وتأتي هذه الهجمات قبل ثلاثة أيام من بدء الانتخابات الرئاسية الروسية التي يتوقّع أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين.

بحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال القتال بين المسلحين الروس الموالين لكييف والقوات الروسية متواصلاً في منطقتَي بيلغورود وكورسك، حسبما قال ممثل المنظمة أليكسي بارانوفسكي لوكالة "فرانس برس".

وأشار إلى أن القوات الروسية "خسرت مركبات مدرّعة"، مشيراً إلى أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق عملياتها إلى مناطق روسية أخرى.

من جهته، أعلن الجيش الروسي صد عدّة هجمات في الليل وساعات الصباح الأولى ضد مناطق حدودية، مؤكّداً أنه منع أي اختراق لأراضيه. وقالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء "هذا الصباح، أحبطت وحدات من القوات المسلحة الروسية وخدمة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي محاولة لاختراق الحدود الروسية في منطقتي بيلغورود وكورسك أطلقها نظام كييف".

وأكد حاكم المنطقة الروسية رومان ستاروفويت من جهته وقوع الهجوم وإصابة شخص بجروح طفيفة، نافياً حدوث أي "اختراق".

وأمرت سلطات مدينة كورسك، الثلاثاء بإغلاق المدارس بعد الهجمات التي نفذها المقاتلون الموالون لأوكرانيا.