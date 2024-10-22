تقرير: كوريا الجنوبية تنضم للحرب ضد روسيا

أشارت تقارير في كوريا الجنوبية، أمس (الاثنين)، إلى أن سيول تخطط لإرسال أفراد عسكريين واستخباراتيين إلى أوكرانيا، بعد أن أرسلت كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في الحرب. ووفقا للتقرير، الذي نقل عن مصدر استخباراتي كوري جنوبي، فإن حكومة كوريا الجنوبية وجيشها "يدرسان خطة لإرسال أفراد، بما في ذلك ضباط استخبارات متخصصون في كوريا الشمالية، وخبراء في تكتيكات العدو" إلى أوكرانيا.

ستقوم القوات الكورية الجنوبية في أوكرانيا باستجواب أو توفير خدمات الترجمة، من بين أمور أخرى، إذا تم القبض على جنود كوريين شماليين من قبل القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. كما سيقومون بتزويد كييف بمعلومات حول تكتيكات بيونغ يانغ وعملياتها العسكرية. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي في وقت لاحق الاثنين إنها ستدرس اتخاذ إجراءات "الوصول المفتوح" فيما يتعلق باحتمال إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية. وقدمت سيئول حتى الآن مساعدات إنسانية إلى كييف خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

يُذكر أنه وفقاً لمؤشرات المخابرات الأوكرانية والكورية الجنوبية، أرسلت كوريا الشمالية جنودها لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا. ويُزعم أيضًا أن مقاطع الفيديو المنشورة أظهرت جنودًا كوريين شماليين يتلقون معدات وزيًا رسميًا جديدًا للتدريب.