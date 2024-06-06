استخدمت أوكرانيا الأسلحة الأمريكية للهجوم على روسيا في الأيام الأخيرة، وفقا لتصريحات من سيناتور أمريكي ومسؤول غربي على دراية بالموضوع، والتي نُشرت االأربعاء في وكالات الأنباء.

ويأتي ذلك بموجب التوجيهات، التي وافق عليها الرئيس جو بايدن مؤخرًا، والتي تسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية لتوجيه ضربات داخل روسيا، للدفاع عن خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

ولم يكن المسؤول مخولاً بالتعليق علناً على هذه القضية الحساسة، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

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رئيس روسيا فلاديمير بوتين تحدث عن الموضوع وقال " نحن لا نهدد أحدًا. لا أحد في الغرب يريد أن يتذكر أن الحرب في أوكرانيا بدأت بثورة داخلية في أوكرانيا. الولايات المتحدة أثارت الثورة في أوكرانيا، وبعد ذلك قررسكان القرم ترك أوكرانيا. حاولت روسيا حل الأزمات بوسائل سلمية بعد الثورة. استخدمت أوكرانيا الأسلحة ضد المدنيين في الآمنين شرقي أوكرانيا. لقد كذب الغرب على روسيا بشأن اتفاقيات مينسك.

وتابع :"خلال ثماني سنوات قتل المدنيون في شرق أوكرانيا. لم نبدأ الحرب في أوكرانيا. قادت كييف الحرب ضد المناطق الشرقية من أوكرانيا".

وفيما يتعلق بتوريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، قال إن "من يزود أوكرانيا بالأسلحة يوجه الأسلحة أيضا، وهذه خطوة خطيرة للغاية. الدبابات الألمانية في أوكرانيا كانت بمثابة صدمة للروس. ألمانيا الغربية لم تكن دولة مستقلة بعد الحرب العالمية الثانية. إذا هاجمت الصواريخ الألمانية روسيا فسوف تدمر العلاقات بين روسيا وألمانيا، ومن الغريب أن لا أحد في القيادة الألمانية يحمي مصالح البلاد".