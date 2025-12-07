مصدر مقرب من زيلينسكي لـi24NEWS: "مستعدون للسلام، لكن ليس بأي ثمن"

أجرت إيرينا مودرا، نائبة رئيس ديوان الرئيس الأوكراني، مقابلةً مع المراسل الدبلوماسي للقناة العبرية عميحاي شتاين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي مقابلة أُجريت خلال زيارةٍ تهدف إلى تجديد العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، أظهرت مودرا مزيجًا من الصمود الذي اكتسبته من المعارك والأمل الحذر بأن الحرب، المستمرة منذ ثلاث سنوات، قد تقترب أخيرًا من نهايتها. وقالت: "نحن اليوم أكثر تفاؤلًا مما كنا عليه قبل شهرين".

مستشهدةً بـ"الإجراءات الملموسة التي اتخذها الرئيس ترامب"، تعتقد مودرا أن الحل قد يكون في الأفق. ومع ذلك، تُصرّ على أن أوكرانيا، رغم استعدادها للدبلوماسية، لن تقبل بالسلام مهما كان الثمن. وتؤكد مودرا: "أوكرانيا ملتزمة بالدبلوماسية، لكنها دبلوماسية قائمة على القانون الدولي، وليس فقط على المطالب الروسية. المطالب الروسية ليست دبلوماسية".

بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن الشؤون القانونية في مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي منذ مارس 2024، لدى مودرا تفويض واضح بشأن ما ستحصل عليه كييف وما لن تحصل عليه. "الخطوط الحمراء" حادة وواضحة. تقول: "أي تسوية تمنح مكافأة للعدوان، أي شرعنة للاحتلال الإقليمي، أي صفقة تترك الأوكرانيين بدون حماية من غزوات مستقبلية – لا يمكننا قبول ذلك". "لا يمكن مطالبة أي دولة بتسليم شعبها أو سيادتها مقابل هدوء مؤقت من جانب المعتدي".

بينما وقف إطلاق النار هو الشرط الفوري لبدء المحادثات، تؤكد مدريرا أن الهدف النهائي هو "إطار قانوني ملزم"، وليس مجرد توقف مؤقت للقتال. وتشدد على الحاجة إلى ضمانات أمنية دولية تكون "قابلة للتنفيذ والتحقق" – على خلاف الوعود التي قُطعت في الماضي. وتقول: "لقد كانت لدينا أوراق بالفعل، ونحن نفهم ما تعنيه – ما معنى توقيع روسي"، في إشارة إلى الاتفاقيات الفاشلة سابقًا. وعلاوة على ذلك، تشير إلى أن حجم الجيش الأوكراني "غير قابل للتفاوض" دون حد أدنى معين، من أجل ضمان الحماية المستقبلية.

هل سيُحاكم بوتين؟

بالنسبة لمودرا، إنهاء القتال الجسدي لا يعني انتهاء القتال القانوني. عندما تُسأل إذا كان من الممكن أن يتضمّن اتفاق السلام عفواً للقيادة الروسية، ردّها فوري: "بالنسبة لي كقانونية، العدالة ليست قابلة للتفاوض"، تعلن. "لا توجد أي عفو للطرف الآخر عن هذه الحرب وعن فعل العدوان".

تتابع أوكرانيا اليوم أكثر من 170,000 جريمة حرب مسجلة. توضح مودرا أن المسؤولية يجب أن تصل إلى أعلى المستويات – "الترويكا" المكونة من الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، بالإضافة إلى القادة العسكريين الكبار.

مع ذلك، تعرب عن شكوكها بشأن المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وبينما تعترف بأوامر الاعتقال التي صدرت ضد فلاديمير بوتين، تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت "بطيئة جدًا" وسياسية. وتقول: "هذا ليس خيبة أمل؛ بالفعل رأينا أنهم كان بإمكانهم فعل المزيد بكثير لأن الأدلة واضحة جدًا".

تُعدّ آلية التعويض عنصرًا أساسيًا في قضية المسؤولية التي رفعتها مودرا. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي والمفوضية الأوروبية في ديسمبر 2024، بلغت الأضرار قرابة 500 مليار دولار أمريكي، وهو رقمٌ لم يتوقف عن الارتفاع منذ ذلك الحين. تعتمد استراتيجية كييف اعتمادًا كبيرًا على الوصول إلى نحو 300 مليار دولار أمريكي من الأصول السيادية الروسية المجمدة، ومعظمها في أوروبا. وبينما حصلت أوكرانيا على قرض في عام 2024 مدعومًا بأرباح هذه الأصول المجمدة، تُصرّ مودرا على ضرورة استخدام الصندوق نفسه للتعويض. وتوضح قائلةً: "نعتقد أن هناك مبررًا قويًا في القانون الدولي لاستخدام أموال هذه الأصول". وتُحذّر شركاءها الغربيين قائلةً: "إذا لم تكونوا حريصين على أخذ أموال المعتدي، فسيتعين عليكم اللجوء إلى جيوب دافعي الضرائب".

العلاقات الأوكرانية-الإسرائيلية

زيارة مودرا إلى إسرائيل شهدت استئناف لجنة أوكرانيا-إسرائيل للتعاون التجاري والاقتصادي، التي لم تنعقد منذ أربع سنوات. وهي تعتقد أن الأمتين تشتركان في "إطار أخلاقي وعملي"، وتذكر المفهوم اليهودي "تصحيح العالم (تيكون عولام)". وتقول مبتسمة: "هذا هو شعاري".

بعيدًا عن الفلسفة، ترى مودرا هنا تحالفًا براغماتيًا. היא تدعي أن إسرائيل، مع خبرتها في الصمود وإعادة البناء تحت النار، يجب أن تكون "في مركز إعادة إعمار أوكرانيا". إنها تسوق أوكرانيا ليس كحالة إغاثة، بل كأكبر فرصة استثمارية في أوروبا منذ عام 1945، وتدعو بشكل خاص الشركات الإسرائيلية في مجالات التكنولوجيا الأمنية، الصحة، الزراعة وإدارة المياه. "الاستثمار الإسرائيلي ليس فقط ذكيًا اقتصاديًا، بل صحيح تاريخيًا أيضًا"، تقول. "نحن نريد أن تأتي الشركات الإسرائيلية إلى كييف، وأن يصبحوا مهندسين رئيسيين لمستقبل أوكرانيا".

"القتال وإعادة البناء"، تلخص مودرا التجربة المشتركة لإسرائيل وأوكرانيا. "نحن نقدم للمشاريع المشتركة إمكانية الوصول إلى سوق مستقبلي ضخم وإمكانيات نمو طويلة الأجل. أوكرانيا مفتوحة للأعمال الآن، وليس (فقط) بعد الحرب".

"سوف يواصل الأوكرانيون القتال. لكننا بحاجة إلى دعم، لا يمكننا القيام بذلك وحدنا."

على الرغم من المناورات القانونية والدبلوماسية على أعلى المستويات، فإن واقع الحرب لا يزال ملموسًا ومُزلزلًا بالنسبة لمودرا. تصف الحياة في كييف بازدواجية "التظاهر بأننا نعيش حياة طبيعية" بينما تمضي كل ليلة ثانية في الملجأ مع ابنها البالغ من العمر سبع سنوات. "إذا كنتُ أنا محبطة وبلا إيمان بضرورة أن نكون أقوياء... لماذا سيشعر الآخرون بشكل مختلف؟" تسأل.

"نحن نذهب إلى العمل، نذهب إلى المدرسة، أحيانًا في المساء أخرج مع أصدقائي إلى حانة لشرب البيرة أو النبيذ لأنني حقًا أريد أن تكون لدي حياة طبيعية"، تختتم حديثها. "الأوكرانيون سيواصلون القتال. لكننا بحاجة إلى دعم شركائنا. لا يمكننا أن نفعل ذلك وحدنا".