المتحدث باسم الكرملين: "موسكو لا تتفاوض بشأن أوكرانيا إلا مع الولايات المتحدة الأمريكية"

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في بيان، اليوم الجمعة، إن"موسكو لا تتفاوض بشأن هذه الخطة إلا مع الولايات المتحدة الأمريكية"،وتابع "بحلول موعد وصول وفد أميركي إلى موسكو الأسبوع الوشيك، من المتوقع أن تكون لديه معلومات حول النقاط المتفق عليها في خطة السلام الأميركية المقترحة" حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء. وأكد دميتري بيسكوف، على أن "موسكو تعمل على أساس أنها تتفاوض بشأن هذه الخطة مع الولايات المتحدة فقط"، مشيراً إلى أن "بلاده تتلقى مقترحات يجري الاتفاق عليها في إطار مناقشات الخطة الأميركية للسلام".

وأشار بيسكوف إلى أن "موسكو ستحصل على معلومات حول النقاط المتفق عليها في خطة السلام الأميركية بحلول موعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الوفد الأميركي، في النصف الأول من الأسبوع الوشيك".كما شدد متحدث الكرملين على أن "معظم ما يتم تداوله عن خطة السلام الأميركية بشأن أوكرانيا غير صحيحة"، وفقاً للقناة.

وعلق المتحدث باسم الكرملين على إقالة أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي قائلاً: "أحداث تجري في كييف تشير إلى أزمة عميقة".وأضاف: "قد تكون عواقب فضيحة الفساد في كييف مختلفة تماماً، ومن غير المرجح أن يتمكن أي شخص من الإجابة على ما سيؤدي إليه هذا الأمر".

وفي وقت سابق من ، اليوم الجمعة، قال الكرملين إن "الولايات المتحدة سلمت روسيا معايير الخطة المتفق عليها مع أوكرانيا في جنيف، وسيتم بحثها الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن "موسكو لا تريد مناقشة التسوية الأوكرانية بشكل علني".

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني، الجمعة، إن "محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين، بشأن التوصل إلى مقترحات لإنهاء الحرب مع روسيا ستجرى قريباً". وفي خطابه المصور، أوضح زيلينسكي أن "كبار المسؤولين الأوكرانيين من الجيش ووزارة الخارجية والمخابرات سيشاركون في المحادثات الرامية إلى وضع حد للصراع الذي يقترب من دخول عامه الرابع".

وكان مفاوضون أميركيون وأوكرانيون قد أجروا، الأحد الماضي، محادثات في جنيف بشأن أحدث خطة سلام تدعمها الولايات المتحدة، فيما قال زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، إنه "عمل مع فريق التفاوض الأوكراني على صياغة خطة السلام التي أُعدّت بالتنسيق مع واشنطن في جنيف".