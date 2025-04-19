هل ستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الروسية في شبة جزيرة القرم؟

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم الأوكرانية كجزء من اتفاق سلام أوسع بين موسكو وكييف، وفقا لـ"مصادر مطلعة على الموضوع". وتأتي هذه الأخبار وسط إشارات من الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو أمس بأن الإدارة الأمريكية قد تتخلى عن جهود الوساطة من أجل التوصل للسلام إذا لم تتقدم المفاوضات قريبا.

ردود الفعل غير الرسمية الليلة في أوكرانيا على الأنباء هي أن: شبه جزيرة القرم كانت وستظل أوكرانية، وإذا كان هذا هو الموقف الأمريكي بالفعل، فلن يكون هناك اتفاق سلام.

شبه جزيرة القرم كانت تحت الحكم الأوكراني منذ عام 1954، عندما تم منحها للجمهورية السوفييتية من قبل نيكيتا خروشوف، زعيم الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت، والذي كان من أصل أوكراني. بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، ظلت شبه جزيرة القرم تحت سيطرة أوكرانيا المستقلة، وتم ترقية وضعها إلى جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شكل العرق الروسي في شبه جزيرة القرم حوالي 60% من إجمالي سكان شبه الجزيرة، وهو ما أدى الى التوتر المستمر مع الحكومة الأوكرانية.

في نهاية شهر فبراير/شباط 2014، غزت القوات الروسية شبه جزيرة القرم الأوكرانية واحتلتها دون إطلاق رصاصة واحدة. لقد سيطروا على مطارات سيفاستوبول وسيمفيروبول، واستولوا على مبنى البرلمان في شبه جزيرة القرم - وأزالوا رموز الحكم الأوكراني.

كما استولى الروس على قواعد عسكرية أوكرانية في شبه الجزيرة، وقام الجنود الأوكرانيون بعد ذلك بإلقاء أسلحتهم. ومنذ ذلك الحين، سيطر الروس على شبه جزيرة القرم، وأصبحت شبه الجزيرة خالية تقريبا من معظم سكانها الأوكرانيين، الذين أصبحوا لاجئين في بلدهم.

منذ الغزو في فبراير/شباط 2022، أصبحت شبه جزيرة القرم بمثابة قاعدة مركزية للبحرية الروسية في البحر الأسود، والتي أطلق منها الروس جزءًا كبيرًا من الهجمات على أوكرانيا، حيث يحاول الأوكرانيون استهداف الأصول العسكرية الروسية على أراضي القرم.