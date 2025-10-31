تقرير: البنتاغون يوافق على تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"

أعطت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" البيت الأبيض الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بعدما خلص تقييم داخلي إلى أن الخطوة لن تؤثر في مخزونات الأسلحة الأميركية، ما يضع القرار السياسي النهائي بيد الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن 3 مسؤولين أميركيين وأوروبيين، اليوم الجمعة.

وذكرت CNN أن هيئة الأركان المشتركة أبلغت البيت الأبيض بنتائج تقييمها قبل اجتماع ترمب مع نظيره الأوكراني، الذي سعى للحصول على الصواريخ بهدف ضرب منشآت النفط والطاقة في عمق الأراضي الروسية.

وقال ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال مأدبة غداء عمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، إنه يفضل عدم تزويد أوكرانيا بالصواريخ، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يقدم أشياء تحتاجها الولايات المتحدة. وأضاف: "صواريخ توماهوك معقدة جداً، وتحتاج إلى 6 أشهر كحد أدنى للتدريب على استخدامها، ونحن الوحيدون الذين نعرف ذلك".

ويصل مدى صواريخ توماهوك إلى 2500 كيلومتر، مما يضع موسكو في مدى الترسانة الأوكرانية في حال حصول كييف عليها.

يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك والتي من شأنها أن تهدد العمق الروسي، لكن كييف لن تستطيع إطلاقها، فما الهدف من إرسالها؟، وقال مسؤولان أوروبيان للشبكة إن التقييم عزز من موقف حلفاء واشنطن في أوروبا، والذين يرون أن الولايات المتحدة لم تعد تملك مبررات كافية لعدم تزويد أوكرانيا بالصواريخ.