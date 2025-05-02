مسؤولون في إدارة ترامب ضد ويتكوف: "إنه غير مؤهل لمنصبه"

قالت مصادر داخلية في إدارة ترامب لصحيفة نيويورك تايمز اليوم (الخميس) إنهم منزعجون من نهج المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. ويزعمون أنه غير مؤهل لقيادة المفاوضات مع إيران بشأن القضية النووية ومع روسيا بشأن السلام بينها وبين أوكرانيا.

وفي اجتماعه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الجمعة الماضي، وصل ويتكوف بدون مجموعة المستشارين والخبراء والضباط العسكريين الذين يرافقون عادة المسؤولين الأميركيين في إجراء المفاوضات. ووصل بوتين شخصيا برفقة مساعده يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار السيادي في موسكو كيريل دميترييف.

ووصف أحد أعضاء الإدارة الأولى لترامب ويتكوف بأنه "رجل لطيف، لكنه أحمق أخرق"، وقال نفس الشخص عن ويتكوف. وأضاف "لا ينبغي له أن يتولى المفاوضات بمفرده". خلال الاجتماع المهم، ارتكب ويتكوف عدة أخطاء بشأن "القضية الأكبر في المفاوضات"، كما حددوها في ارتباطها بقضية ضم ربع مناطق من قبل موسكو، بينما نسي أسماء المناطق الشرقية المعنية (دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، وزابوريزهيا).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وبعد محادثات غير مباشرة في عُمان، اقترح ويتكوف السماح لإيران بالاحتفاظ بمنشآتها إذا وعدت بالحفاظ على مستويات تخصيب اليورانيوم أقل من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، في خطة تعكس الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس باراك أوباما والذي ألغاه ترامب خلال فترة ولايته الأولى في منصبه. وفي اليوم التالي، تراجع ويتكوف عن تصريحاته، قائلاً إن "أي تسوية نهائية يجب أن تنشئ إطاراً للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط ــ وهذا يعني أن إيران يجب أن تقضي على تخصيب اليورانيوم وبرنامج الأسلحة النووية".

في هذه الأثناء، يقول أشخاص مطلعون على الوضع إن إسرائيل تنتظر بفارغ الصبر شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، مما يشير بهدوء إلى أنها قد تفعل ذلك من دون مساعدة عسكرية أمريكية. ومن ناحية أخرى، هناك تصور بأن إيران تماطل في تأخير مثل هذا الهجوم و"تستخدم الولايات المتحدة كدرع بشري".