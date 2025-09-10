رئيس وزراء بولندا: "الوضع الآن هو الأقرب إلى الحرب منذ سنوات"

قد يعجبك أيضًا -

ردّت أوروبا اليوم (الأربعاء) بغضب على توغل طائرات روسية مُسيّرة في الأراضي البولندية ليلاً. وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "X" أن "وضعنا أقرب ما يكون إلى صراع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية. وتُظهر الإشارات الأولى من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) إدراكًا لخطورة الوضع".

بالإضافة إلى ذلك، دعت الدولة إلى تفعيل المادة 4 في الناتو، التي تنص على أن الدول الأعضاء يمكنها إحالة قضية إلى علم مجلس شمال الأطلسي - الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات السياسية في التحالف ومناقشتها مع الحلفاء. منذ تأسيس الحلف عام 1949، تم تفعيل المادة 4 سبع مرات فقط. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها دولة من دول الناتو بعمليات مباشرة ضد أصول روسية في مجالها الجوي منذ بداية حرب أوكرانيا عام 2022.

صرح رئيس بولندا كارول نوبروتسكي أن مجلس الأمن سيُعقد خلال 48 ساعة، "هذه لحظة غير مسبوقة في تاريخ الناتو".

مصدر في الناتو قال لوكالة الأنباء "رويترز" إن المنظمة لا تعتبر اختراق الطائرات المُسيّرة للأجواء البولندية هجومًا. وتايع"المؤشرات الأولية تدل على أن الحادثة في بولندا كانت اختراقاً متعمداً لطائرات مُسيّرة روسية. كانت هذه هي المرة الأولى التي واجهت فيها طائرات الناتو تهديداً محتملاً في بولندا"،

وأضاف قائد الناتو أن الحلف "استجاب بسرعة وحزم للوضع، مما يُظهر قدرتنا وإصرارنا على الدفاع عن أراضي الحلفاء".

رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، الذي تعيش دولته في حالة حرب مع روسيا منذ فبراير 2022، ادعى أن اختراق الطائرات المسيرة لم يكن صدفة وأضاف أن "أوكرانيا مستعدة لتزويد بولندا بكل البيانات اللازمة المتوفرة بشأن هذا الهجوم الروسي. أوكرانيا مستعدة أيضاً لمساعدة بولندا في بناء نظام إنذار ودفاع فعال ضد مثل هذه التهديدات الروسية. من الواضح أن العدوان الروسي يشكل خطراً على كل دولة مستقلة في منطقتنا، ولذلك فإن العمل المشترك والمنسق فقط يمكن أن يضمن الأمن الموثوق".

وأضاف"السابقة في استخدام طائرات مقاتلة من عدة دول أوروبية في آن واحد لإسقاط أسلحة روسية وحماية الأرواح هي ذات أهمية كبيرة. لقد اقترحت أوكرانيا منذ مدة على شركائها إنشاء نظام دفاع جوي مشترك من أجل ضمان إسقاط مؤكد لـ'الشاهدات'، والطائرات المسيّرة الأخرى، والصواريخ، من خلال القوة المشتركة للطيران الحربي والدفاع الجوي لدينا. معًا، يكون الأوروبيون دائمًا أقوى. يجب على روسيا أن تشعر أن الرد على هذا التصعيد، وأكثر من ذلك على محاولة إذلال إحدى الدول المركزية في أوروبا، سيكون واضحًا وقويًا من جميع الشركاء".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب بغضب أن "تسلل الطائرات المسيرة الروسية إلى الأجواء البولندية خلال هجوم تقوده روسيا على أوكرانيا هو أمر غير مقبول على الإطلاق. قريباً سأتحدث مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته. لن نساوم على أمن الحلفاء."

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "يجب أن نعمل على حل جديد لتمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. لن يتم المساس بالأصول الروسية المجمدة نفسها. يمكننا تقديم قرض تعويضات لأوكرانيا من خلال الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة. ستقوم أوكرانيا بسداد القرض فقط بعد أن تدفع روسيا التعويضات...".

وأضافت المفوضة: "سنقترح برنامجًا جديدًا لـ 'تفوق عسكري نوعي' للاستثمار في قدرات القوات المسلحة الأوكرانية. سيحوّل الاتحاد الأوروبي مقدمًا ستة مليارات يورو من قرض ERA إلى تحالف الطائرات المسيرة مع أوكرانيا. نحن نعمل على منح مكافأة ضمن برنامج 'SAFE' لأولئك الذين يدعمون أوكرانيا أو المعدات الأوكرانية. سنطلق برنامج 'مراقبة الجناح الشرقي' من أجل تحسين المتابعة في الوقت الحقيقي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجاورة لروسيا. سنبني جدارًا من الطائرات المسيرة."

فيما يتعلق بالعقوبات المحتملة التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، أضافت فون دير لاين: "نحن ندرس التوقف التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بشكل أسرع. نحن بحاجة إلى المزيد من العقوبات على روسيا. كما ندرس فرض عقوبات على أسطول النفط في الظل وعلى الدول الثالثة."

رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أنطونيو كوستا، أعرب عن تضامنه مع بولندا: "أحداث الليلة الماضية في بولندا هي تذكرة حادة بأن أمن واحد منا هو أمن الجميع. نقف متضامنين بالكامل مع بولندا في أعقاب الانتهاك غير المقبول الذي قامت به روسيا لمجالها الجوي. أوروبا تزيد من استثماراتها في الدفاع عن نفسها، لأن السلام والأمن في أوروبا ليسا أمرًا مفروغًا منه. بولندا على حق في اتخاذها الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادتها. العدوان المتواصل الذي تمارسه روسيا ضد أوكرانيا والانتهاكات المتهورة للمجال الجوي لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يشكلان تهديدًا مباشرًا لأمن جميع الأوروبيين."