بعد أشهر طويلة: الولايات المتحدة وأوكرانيا توقعان على اتفاق المعادن

بعد أشهر من التوتر، وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية المعادن بين البلدين، بحسب ما أعلن عنه الليلة الماضية (الأربعاء). وستؤدي الاتفاقية إلى إنشاء صندوق استثماري مشترك من شأنه أن يمنح الأميركيين حصة من أرباح المعادن النادرة الموجودة في أراضي أوكرانيا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة ترامب لم تقدم تفاصيل بشأن محتوى الاتفاق. وأضافت "من غير الواضح ما يعنيه هذا بالنسبة لمستقبل الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا".

وقال مصدر مطلع على التفاصيل للصحيفة: "الاتفاق النهائي لا يتضمن ضمانات صريحة بمساعدات أمنية مستقبلية من الولايات المتحدة". وقال مصدر آخر إن أمريكا "رفضت الفكرة في بداية العملية. ورغم كل هذا الضجيج، لن يكون للاتفاق أي معنى يُذكر - إذا استمر القتال مع روسيا".

ويشار إلى، كان من المقرر توقيع الاتفاق في مارس/آذار الماضي، لكنه جمد بعد الاجتماع المثير للجدل بين ترامب وزيلينسكي، والذي تم خلاله طرد الرئيس الأوكراني من البيت الأبيض. وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن الاتفاق الذي كان من المفترض توقيعه لم يتضمن ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، توقع محتوى الوثيقة أن تساهم أوكرانيا بنسبة 50% من الاستثمار المستقبلي لجميع الموارد الطبيعية المملوكة للدولة في صندوق استثماري لإعادة التأهيل والإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.

Markus Schreiber/AP

وفي الشهر نفسه، نشرت وكالة الأنباء الأميركية بلومبرغ مسودة الاتفاق بين البلدين. وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الوكالة، فإن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على الاستثمارات المستقبلية في أوكرانيا، وقد تستخدم حق النقض ضد مواقف حلفاء البلاد الآخرين، وحتى الطعن في طلبها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وإذا تم تنفيذ مثل هذه الخطوة، فإنها ستمنح إدارة ترامب سلطة كبيرة، مما يسمح لها بالسيطرة على العديد من المشاريع في أوكرانيا، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمناجم والنفط والغاز.