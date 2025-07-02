ستنتقل إلى البنتاغون: الولايات المتحدة توقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

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أوقفت إدارة ترامب تسليم الطائرات الاعتراضية والصواريخ والذخيرة المخصصة لأوكرانيا - ونقلتها بدلاً من ذلك إلى الاستخدام الداخلي للبنتاغون، بحسب ما أكده مسؤول كبير في الإدارة ومساعدان في الكونجرس الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء.

تُعدّ هذه خطوةً أخرى تُبرز تراجع الدعم العسكري الأمريكي لكييف، في ظلّ التركيز المتزايد على التهديدات الصينية والتوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

كانت الشحنات المُجمّدة موجودةً بالفعل في بولندا، وتضمنت صواريخ باتريوت، وصواريخ هيلفاير جو-أرض، وصواريخ ستينغر أرض-جو، وذخيرة مدفعية. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، بأنّ القرار اتُّخذ "لإعطاء الأولوية لمصالح أمريكا"، عقب مراجعة داخلية أجراها البنتاغون للمساعدات الأمنية الأمريكية.

صرح وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، بأن وزارته ستواصل مراجعة سياساتها تجاه أوكرانيا، لكنه أكد أن "الهدف النهائي للرئيس ترامب هو إنهاء هذه الحرب المأساوية".

أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية ردًا نادرًا، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء القرار. وأكدت كييف على "الأهمية القصوى لمواصلة المساعدة العسكرية المُعتمدة"، ودعت القائم بالأعمال الأمريكي إلى مناقشة عاجلة بشأن التعاون الأمني..