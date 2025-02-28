بعد مشادة كلامية ترامب لزيلينسكي: "أنت تراهن على الحرب العالمية الثالثة، وغير مستعد للسلام"

احتدمت المواجهة الكلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض، وقال ترامب موجهاً كلامه بغضب لزيلينسكي "أنت تقامر باندلاع حرب عالمية ثالثة، لا تخبرنا بما يجب أن نفعله... أنت ضعيف بلا الولايات المتحدة".وبعد الاجتماع كتب ترمب في تدوينة عبر منصته "تروث" : "زيلينسكي غير مستعد للسلام".

وأخبر ترامب زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه "في مأزق"، وأنه "لا يملك أي أوراق مساومة"، قائلاً له "عليك أن تبدي الشكر".

وذكر الإعلام الأميركي، أن "لم يتم التوقيع على اتفاق المعادن الأوكرانية بعد لقاء ترمب-زيلينسكي المحتدم"

ومن جهته قال الرئيس الأوكراني لترامب إنه "لا ينبغي أن تكون هناك تسويات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يتفاوض الطرفان لإنهاء الحرب بعد غزو موسكو". وأضاف زيلينسكي، الذي عرض على ترامب صورا لفظائع الحرب في اجتماع بالبيت الأبيض، أنه لا ينبغي أن تكون هناك "تسويات مع قاتل على أراضينا". وتابع قائلا "أعتقد أن الرئيس ترامب في صفنا".

إلى ذلك تدخل نائب ترامب، جي دي فانس في الحديث موجهاً كلامه لزيلينسكي "أنتم تزجون بالكثير من الجنود إلى الحرب"، وقال "الأفعال أهم من الأقوال".