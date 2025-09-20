ساعر: "نشعر بالقلق إزاء انتهاك المجال الجوي الإستوني من قبل روسيا"

قد يعجبك أيضًا -

نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم (السبت) بيانًا في حسابه على X جاء فيه: "إسرائيل قلقة من انتهاك المجال الجوي الإستوني من قبل طائرات حربية روسية".

وأضاف ساعر"هذه الانتهاكات، إلى جانب الأحداث الأخيرة في بولندا، قد تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة ويجب تجنبها".

كما ذُكر، مصادر في أوروبا وفي الناتو أفادت أمس بأن المجال الجوي الإستوني اخترقته طائرات عسكرية روسية. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت إن "هذا استفزاز خطير للغاية. إنه يزيد التوتر في المنطقة أكثر. سنواصل دعم دولنا الأعضاء في تعزيز دفاعاتها من خلال موارد أوروبية. بوتين يختبر عزيمة الغرب، ويجب ألا نظهر ضعفًا".

رئيسة وزراء إستونيا، كريستين ميخائيل، صرّحت: "هذا الصباح، دخلت ثلاث طائرات مقاتلة روسية المجال الجوي الإستوني. طائرات الناتو ردّت واضطرت الطائرات الروسية إلى الفرار. مثل هذا الانتهاك غير مقبول على الإطلاق. قررت حكومة إستونيا طلب مشاورات وفقاً للمادة 4 من الناتو".

أيضًا الرئيس ترامب تطرّق أمس إلى الحدث: "سوف يطلعوني على ذلك. أنا لا أحب هذا - هذا قد يسبب مشاكل كبيرة".