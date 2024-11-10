تقديرات: روسيا تحشد نحو 50 ألف جندي استعدادًا لغزو جديد

جمع الجيش الروسي قوة قوامها 50 ألف جندي، بينهم جنود كوريون شماليون، ويستعد لبدء هجوم يهدف إلى استعادة الأراضي التي استولت عليها أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، بحسب مسؤولين أميركيين وأوكرانيين تحدثوا اليوم (الأحد) مع نيويورك تايمز.

ويخلص تقييم أمريكي جديد إلى أن روسيا استجمعت قوتها دون الاضطرار إلى سحب قواتها من شرق أوكرانيا - وهي أولويتها الرئيسية في ساحة المعركة - مما يسمح لموسكو بالضغط على جبهات متعددة في وقت واحد، ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم يتوقعون أن يشمل مثل هذا الهجوم القوات الكورية الشمالية وإنه سيتم خلال الأيام القادمة. وفي الوقت الحالي، يقوم الكوريون الشماليون بالتدرب مع القوات الروسية في الجزء الغربي الأقصى من كورسك.

وقال مسؤول غربي إن الغزو الأوكراني المفاجئ لكورسك في أغسطس/آب أدى إلى إضعاف قواتها في ساحة المعركة في شرق البلاد، مما جعلها عرضة للتقدم الروسي. لكن ذلك المسؤول ومسؤولين أميركيين قالوا إن أوكرانيا لا تزال تمتلك دفاعات قوية في المنطقة وربما تكون قادرة على الصمود، على الأقل لفترة من الوقت. ويقول مسؤولون غربيون وأوكرانيون إن وصول القوات الكورية الشمالية يمثل تصعيدا كبيرا بعد أكثر من عامين من الحرب.

وكما تتذكرون، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 10 آلاف جندي للقتال مع روسيا في كورسك، كما يقول المسؤولون الأمريكيون. وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون إن القوات ترتدي الزي الروسي التي تزودهم بها موسكو، لكن من المرجح أن يقاتلوا ضمن وحداتهم الخاصة. وقال مسؤولون أوكرانيون إن موسكو زودت القوات الكورية الشمالية بمدافع رشاشة وبنادق قنص وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف صاروخية. المسؤولون الأمريكيون ليسوا متأكدين من القيود التي فرضتها حكومة الرئيس كيم جونغ أون على استخدام القوات الكورية الشمالية، ومع ذلك، يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تشارك هذه القوات بشكل مباشر في القتال.

في الوقت نفسه، قال مسؤول أوكراني إن القوات الكورية الشمالية انقسمت إلى مجموعتين، وحدة هجومية ووحدة دعم، مما سيساعد في توفير الأمن داخل الأراضي التي تمت استعادتها من القوات الأوكرانية. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه سيكون من الصعب طرد القوات الأوكرانية، وأن القوات الروسية والكورية الشمالية من المحتمل أن تتكبد خسائر فادحة، على غرار ما تكبدته روسيا في شرق أوكرانيا. ويقدر محللون عسكريون أمريكيون وبريطانيون العدد الحالي للجنود الروس الذين قتلوا وجرحوا بمتوسط 1200 يوميا.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون مدى فعالية الكوريين الشماليين، نظرا لافتقارهم إلى الخبرة في القتال البري. وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون دفاعيون إنهم لا يعرفون ما إذا كانت كوريا الشمالية سترسل تعزيزات إضافية. وأضاف مسؤول أوكراني كبير أن مسؤولي المخابرات توقعوا أن ترسل كوريا الشمالية ما يصل إلى 100 ألف جندي.