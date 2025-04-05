19 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، في الهجوم على مسقط رأس زيلينسكي

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا، بينهم تسعة أطفال، الليلة الماضية في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريه - مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - فيما يعتبر أحد أكثر الهجمات دموية هذا العام كجزء من الحرب، وفقًا لتقرير نشرته اليوم (السبت) شبكة سي إن إن.

أصابت الصواريخ مناطق مدنية في قلب المدينة، مما أدى إلى إصابة 61 شخصًا آخرين، من بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وإلحاق أضرار جسيمة بعشرات المباني السكنية وست مؤسسات تعليمية وشركات. وقال عمدة المدينة أولكسندر فيلكول: "الصواريخ والهجمات واسعة النطاق على المناطق السكنية والملاعب هي جريمة دموية أخرى للدولة الإرهابية".

وعلق زيلينسكي على الهجوم في خطابه الليلي قائلاً: "لقد أصاب الصاروخ بالقرب من المباني السكنية - ملعب للأطفال، وشوارع عادية. وأصيب العديد من المنازل وألحقت أضرار بها".

وإلى جانب الهجوم في كريفي ريه، أفاد زيلينسكي أن روسيا هاجمت أيضًا محطة للطاقة في مدينة خيرسون باستخدام طائرة بدون طيار. ووفقا له، فقد كان هدفا متعمدا: "الروس يعرفون أن هذه منشأة للطاقة. ومن المفترض أن تتم حماية مثل هذه المنشآت وفقا للالتزامات التي قدمتها روسيا للجانب الأمريكي".

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم كان يستهدف اجتماعا بين ضباط أوكرانيين ومدربين غربيين، وأدى، حسب قولهم، إلى مقتل ما يصل إلى 85 مقاتلا.

محادثات السلام عالقة وواشنطن تزيد من ضغوطها

يأتي الهجوم على خلفية الجمود المستمر في محادثات وقف إطلاق النار. وتحاول إدارة ترامب الترويج لحل سياسي لإنهاء الحرب، لكنه قوبل برفض الكرملين. وقال ترامب نفسه مؤخراً إنه ترك محادثة مع بوتين وهو يشعر بالغضب، بعد أن رفض الرئيس الروسي اقتراحه بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المبعوث الروسي عاد إلى موسكو برسالة واضحة: "الساعة تدق، يجب علينا إحراز تقدم". حتى أن روبيو كشف أنه سافر إلى المملكة العربية السعودية مرتين خلال الشهرين الماضيين في محاولة لتحقيق انفراجة، لكنه حذر الآن: "لا يمكن الاستمرار في الحديث، عليك المضي قدمًا".

ورغم تصريحات الأطراف، وضعت روسيا شروطا جديدة لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، من بينها رفع العقوبات الاقتصادية، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على احتمال التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.