قد يعجبك أيضًا -

ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة على المفاوضات في الدوحة، اليوم السبت، أن "المحادثات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتعثر حول مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه"من المتوقع استمرار المحادثات غير المباشرة حول مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، على الرغم من أحدث العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق".

فيما قال مصدر فلسطيني إن "الأمور المتعلقة بالمساعدات وضمانات إنهاء الحرب تمثل تحديا أيضاً"، مضيفاً أن "الأزمة قد تحل بمزيد من التدخل الأميركي".

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا