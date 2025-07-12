التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي ينفي وقوع إصابات بالرصاص في موقع توزيع المساعدات في رفح بغزة
تقرير"من المتوقع استمرار المحادثات غير المباشرة حول مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، على الرغم من أحدث العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق".
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ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة على المفاوضات في الدوحة، اليوم السبت، أن "المحادثات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتعثر حول مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه"من المتوقع استمرار المحادثات غير المباشرة حول مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، على الرغم من أحدث العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق".
فيما قال مصدر فلسطيني إن "الأمور المتعلقة بالمساعدات وضمانات إنهاء الحرب تمثل تحديا أيضاً"، مضيفاً أن "الأزمة قد تحل بمزيد من التدخل الأميركي".
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تقرير: من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من سوريا وإسرائيل في أذربيجان اليوم السبت
أعلن مصدر دبلوماسي في دمشق أن مسؤولاً سورياً وإسرائيلياً من المتوقع أن يلتقي، اليوم السبت، في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، أن الشرع لن يحضر الاجتماع. وستركز المناقشات على الوجود العسكري الإسرائيلي الأخير في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.
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مصادر: خلاف حول انسحاب قوات إسرائيل يعرقل محادثات التهدئة في غزة
قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة على المفاوضات في الدوحة، السبت، إن المحادثات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتعثر حول مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.وأضافت المصادر أنه من المتوقع استمرار المحادثات غير المباشرة حول مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، على الرغم من أحدث العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق.
وقال مصدر فلسطيني إن الأمور المتعلقة بالمساعدات وضمانات إنهاء الحرب تمثل تحديا أيضاً، مضيفاً أن الأزمة قد تحل بمزيد من التدخل الأميركي.
نفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، اليوم السبت، تقريرًا نشره موقع أكسيوس يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث طهران على قبول اتفاق نووي دون تخصيب اليورانيوم، نقلاً عن مصدر مطلع.
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الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة من الدخول إلى البحر
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة "إكس" ، اليوم السبت، إن "الجيش وجه تحذيراً خطيراً لسكان المنطقة البحرية في قطاع غزة بعدم الدخول إلى البحر"، وتابع "نذكركم أنه فرضت قيوداً أمنية صارمة في المنطقة البحرية المحاذية للقطاع حيث يحظر الدخول إلى البحر".