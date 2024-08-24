تضم 230 أسيرا: الإمارات تنجح في اتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

نجحت وساطة الإمارات، اليوم السبت، في إتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، هي السابعة خلال العام الجاري، والثامنة منذ بدء الأزمة فبراير/شباط من عام 2022. تضم الصفة 230 أسيرا من الجانبين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، على أن "صفقة التبادل شملت 230 أسيراً مناصفة بين الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788"، واعتبرت أنّ "هذا الإنجاز الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة يعكس التزام دولة الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين"

واعتبرت الوزارة أنّ نجاح الوساطة الجديدة - وهي السابعة من نوعها منذ بداية العام 2024 - تجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين. كما أكدت على «استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين».

وشددت على أن "الحوار وخفض الصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها"