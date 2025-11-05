بوتين يهدد: "إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية - سنرد بالمثل"

التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا يرتفع إلى مستوى جديد: بعد تصريح ترامب الأسبوع الماضي عن نيته إعادة الولايات المتحدة لإجراء تجارب على الأسلحة النووية، رد اليوم (الأربعاء) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهديد خاص به: "هذه مسألة خطيرة. إذا قامت دول أخرى بإجراء مثل هذه التجارب، فعلى روسيا أن ترد وفقًا لذلك".

وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد تصريحات بوتين: "الولايات المتحدة تخطط لتجارب نووية تحت الأرض، ويجب البدء فوراً بالاستعدادات لإجراء تجارب نووية".

I24NEWS

كما هو معلوم، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأسبوع الماضي في تصريح غير مسبوق أنه أمر وزارة الدفاع الأمريكية بالبدء بتجارب على أسلحة نووية لأول مرة منذ 33 عامًا: "على ضوء برامج الأسلحة النووية في دول أخرى، أمرت وزارة الدفاع الأمريكية أن تبدأ بفحص أسلحتنا، بحجم مماثل من الاختبارات. هذه العملية ستبدأ فورًا".