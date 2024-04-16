الرئيس الأوكراني: تقسيم المساعدات أوكرانيا وإسرائيل "وصمة عار"

وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، تقسيم المساعدات الأميركية بين إسرائيل وبلاده بـ"وصمة العار".

ورأى زيلينسكي أن قرار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، بتقسيم المساعدات، أنه قرار لا يتعلق بالأمن، بل إنها سياسة بحتة.

وأضاف زيلينسكي خلال مقابلة مع مؤسسة "بي بي إس": "هذا عار على العالم أجمع وعلى الديمقراطية، بالنسبة لأولئك الذين يتحدثون فقط عن الديمقراطية".

وأكمل أنه إذا قسم الكونغرس هذه المساعدات ما بين إسرائيلية وأوكرانية، فهذا يعني أن هذه مسألة انتخابات في الولايات المتحدة، وخلص زيلينسكي إلى القول: "هذه سياسة محضة، لا أحد يهتم بما يحدث في أوكرانيا، إنهم يهتمون فقط بمعدل قبولهم، وهذا هو بيت القصيد".

ويذكر أن جونسون كان يعتزم طرح مشاريع قوانين منفصلة للتصويت على المساعدة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، رفض البيت الأبيض فكرة الانفصال المحتمل.