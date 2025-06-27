بوتين:"روسيا مستعدة لجولة جديدة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا"

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن "روسيا مستعدة لجولة جديدة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، ويتبقى الاتفاق على المكان والموعد"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية، وتابع "مناقشة مذكرات تفاهم البلدين ستكون موضوع المفاوضات مع كييف"،وأبدى بوتين استعدداه "لتسليم أوكرانيا 3 آلاف جثة أخرى لجنودها القتلى بالإضافة إلى 6 آلاف جثة تم تسليمها".

وأعرب بوتين عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدوره في الوصول إلى تفاهمات بين الجانبين في إسطنبول تم تنفيذها. وأوضح بوتين أنه منفتح على "الاتصالات والاجتماعات بما في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مؤكدا أنه يكن "احتراماً كبيراً لترامب"، ووصف جهود الرئيس الأميركي لتسوية الأزمة الأوكرانية بأنها "صادقة".

وقال بوتين "ليس في الأمر مفاجأة (...) إنهما مذكرتان متناقضتان تماما. ولكن يتم إجراء المفاوضات تحديدا بهدف إيجاد أرضية تفاهم".