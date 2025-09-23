قد يعجبك أيضًا -

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساء اليوم (الثلاثاء) للصحافة خلال لقائه مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زينسكي، إنه برأيه "يجب على دول الناتو اعتراض الطائرات الروسية التي تنتهك أجواءها". وعند سؤاله عما إذا كان سيساعد في اعتراض الطائرات، أجاب ترامب: "يعتمد على الظروف". يتعلق الأمر باتخاذ موقف محتمل من قبل رئيس الولايات المتحدة ضد روسيا في حربها مع أوكرانيا، وذلك بعد حوالي أسبوعين من اختراق طائرات مسيرة روسية أجواء بولندا وإستونيا.

أضاف ترامب: "بعد أن تعرفت وفهمت بعمق الوضع العسكري والاقتصادي لأوكرانيا/روسيا، وبعد أن رأيت المشاكل الاقتصادية التي تسببها لروسيا، أعتقد أن أوكرانيا، بدعم الاتحاد الأوروبي، في وضع يمكنها من القتال واستعادة كامل أوكرانيا إلى شكلها الأصلي. مع الوقت، الصبر والدعم المالي من أوروبا، وخاصة من الناتو، الحدود الأصلية التي بدأت منها هذه الحرب، هي بالتأكيد خيار. لماذا لا؟".

روسيا تقاتل بلا هدف منذ ثلاث سنوات ونصف، حرب كان ينبغي أن تستغرق أقل من أسبوع حتى ينتصر فيها جيش حقيقي. هذا لا يميز روسيا. في الواقع، هذا يجعلها تبدو مثل "نمر من ورق". عندما يكتشف الناس الذين يعيشون في موسكو، وفي جميع المدن والبلدات والمقاطعات الكبرى في جميع أنحاء روسيا، ما الذي يحدث فعلاً في هذه الحرب، وحقيقة أنه يكاد يكون من المستحيل عليهم نقل الوقود بسبب الطوابير الطويلة التي تتشكل، وكل الأمور الأخرى التي تحدث في اقتصادهم الحربي، حيث أن معظم أموالهم مستثمرة في القتال في أوكرانيا التي لديها روح عظيمة وتتحسن فقط، عندها ستتمكن أوكرانيا من استعادة بلادها إلى شكلها الأصلي، ومن يعلم، ربما حتى تذهب إلى أبعد من ذلك! بوتين وروسيا في مشكلة اقتصادية كبيرة، وحان الوقت لأوكرانيا أن تتصرف. في كل الأحوال، أتمنى التوفيق للبلدين". وأضاف أنه سيستمر في تزويد الناتو بالسلاح، "ليفعل به ما يشاء".

تم الإدلاء بهذه التصريحات بعد تأكيد الجيش البولندي في العاشر من هذا الشهر أن طائرات مسيرة روسية اخترقت أراضي الدولة: "روسيا انتهكت الأجواء الجوية للدولة من خلال اختراق طائرات مسيرة". ولذلك، رفعت بولندا حالة التأهب للدفاع الجوي وتم تقليص أوقات الاستدعاء للجنود في الجيش. وأطلقت القوات الجوية البولندية وقوات الناتو مقاتلات، كما أُغلق مطار شوبان الدولي في وارسو "بسبب عمليات قوات الجيش"، حسبما أُفيد. ومع ذلك، أعيد فتح المطار لاحقاً. كما حذر رئيس بولندا لاحقاً بأن الدول "تقترب من الحرب".

بعد عشرة أيام، أكدت أيضًا إستونيا أن طائرات مسيرة روسية اخترقت أراضيها، وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن "هذه استفزاز خطير للغاية. الأمر يزيد من حدة التوتر في المنطقة. سنواصل دعم الدول الأعضاء لدينا في تعزيز دفاعاتها من خلال الموارد الأوروبية. بوتين يختبر عزيمة الغرب، ويجب ألا نظهر ضعفًا."