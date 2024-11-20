سيوقف روسيا؟ بايدن يوافق على تزويد أوكرانيا بأسلحة مثيرة للجدل

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على توريد ألغام مضادة للأفراد إلى أوكرانيا – بحسب ما أفاد مصدر أمريكي تحدث مع وكالة رويترز التي نشرت الخبر صباح اليوم (الأربعاء).

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تتوقع أن تستخدم أوكرانيا الألغام على أراضيها. كما تعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الألغام الأرضية في المناطق المأهولة بالمدنيين.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بألغام مضادة للدبابات طوال حربها مع روسيا، لكن إضافة الألغام المضادة للأفراد كان يهدف إلى إبطاء تقدم القوات البرية الروسية.

وكما ذكرنا، قد تساعد الألغام الجديدة في إبطاء التقدم الروسي في شرق البلاد - خاصة عند استخدامها مع أنواع أخرى من الذخيرة التي تقدمها الولايات المتحدة.

ولنتذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت الليلة الماضية أن أوكرانيا هاجمت أراضيها بصواريخ من صنع الولايات المتحدة. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمسة من الصواريخ الستة، وسقطت شظايا صاروخ ATACMS على أراضي منشأة عسكرية في منطقة بريانسك. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.