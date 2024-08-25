تقرير: أسر أوكرانيا لمئات الجنود الروس يخلق "مشكلة سياسية"

أسرت القوات الأوكرانية أكثر من 240 جنديًا روسيًا منذ غزوها المفاجئ لمقاطعة كورسك الروسية هذا الشهر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم (الأحد)، والذي تضمن تحليلًا للأدلة المرئية التي تضمنت اعتقالات جماعية للجنود الشباب الذين بدا أنهم استسلموا دون مقاومة.

واستعرضت الصحيفة أكثر من 130 صورة ومقطع فيديو تم التقاطها منذ بدء الغزو في 6 أغسطس/آب، ويبدو أن معظمها التقطها جنود أوكرانيون وتمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمن التحليل أيضًا صورًا التقطها مصور صحيفة واشنطن بوست في سجن تم أسر جنود روس فيه في أوكرانيا. تُظهر الصور التي تم التحقق منها ما لا يقل عن 247 سجينًا روسيًا وتدعم ادعاءات المسؤولين الأوكرانيين بأنهم أسروا مئات الروس أثناء الغزو.

ويعرف بعض الجنود الأسرى في مقاطع الفيديو عن أنفسهم كمجندين بالخدمة الإلزامية في الجيش الروسي. ومن غير المفترض عادة أن يشارك المجندون بالخدمة الإلزامية في القتال، كما أن إلقاء القبض عليهم في الأيام الأخيرة يخلق مشكلة حساسة سياسيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لمختلف المحللين.

وتستمر مقاطع الفيديو والصور الجديدة في الظهور على الإنترنت، ولم تحسب صحيفة واشنطن بوست السجناء الذين شوهدوا في الصور التي لم يتمكنوا من التحقق منها بشكل مستقل، مما يعني أن العدد الحقيقي للسجناء الروس الذين تم أسرهم خلال الهجوم من المرجح أن يكون أعلى بكثير.