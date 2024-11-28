قبل إنهاءه منصبه: بايدن يخطط لتحويل 725 مليون دولار إلى أوكرانيا

تخطط إدارة بايدن لنقل إلى أوكرانيا حزمة أسلحة بقيمة 725 مليون دولار – هذا ما قاله مسؤولان أميركيان لصحيفة “وول ستريت جورنال” الليلة الماضية (الأربعاء). وهكذا، يريد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أن يكون لديه الوقت لتقوية الدولة المتحاربة، قبل أن يغادر منصبه في يناير/كانون الثاني.

وبحسب مصدر مطلع على الخطة، تخطط إدارة بايدن لتوريد أسلحة مضادة للدبابات من المخزونات الأمريكية – من أجل تأخير تقدم القوات الروسية. وقد تتغير محتويات الحزمة وحجمها في الأيام المقبلة قبل توقيع بايدن المتوقع.

وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون إنه من المتوقع أن تشمل الشحنات القادمة في الغالب الذخيرة والمدفعية، من بين أشياء أخرى، لأنها أسهل في الشحن. يمكن أن تستغرق المعدات الثقيلة مثل المركبات المدرعة أو الدبابات شهورًا لفحصها وتخليصها قبل الشحن.

وكتب أيضًا أن المسؤولين قالوا إن إدارة بايدن لم يتبق لديها ما يكفي من الوقت لاستخدام مليارات الدولارات التي وافق عليها المشرعون لتسليح أوكرانيا – الأمر الذي من شأنه أن يترك قرار ما يجب فعله بالأموال المتبقية في يد الرئيس المنتخب دونالد. ترامب.

البيت الأبيض، الذي قال حتى قبل أسبوعين إنه واثق من أنه سيكون قادراً على تحويل المبلغ بالكامل إلى أوكرانيا قبل مغادرة الإدارة، يتراجع الآن عن هذا الادعاء - لكنه يدعي أن الافتقار إلى القوة البشرية، هو التحدي الأكبر لأوكرانيا وليس الأسلحة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين يوم الأربعاء إن "الأوكرانيين لديهم مخزون ممتاز من الأدوات الأساسية والذخيرة والأسلحة التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في ساحة المعركة" وتابع "اليوم، التحدي الأكثر إلحاحا بالنسبة لأوكرانيا هو القوى العاملة."