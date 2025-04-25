ترامب: انضمام كييف للناتو "لن يحدث"، والقرم ستبقى تحت سيطرة روسيا

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شكل نهائي انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما أشار إلى أن شبه جزيرة القرم ستبقى على الأغلب تحت سيطرة روسيا، والتي أعلنت موسكو ضمها في عام 2014، مشيرا إلى أن"السلام في أوكرانيا لا زال ممكناً"، وأضاف ترمب في تصريحات لمجلة "التايم": "لا أحد يستطيع إيقاف خسارة 3 آلاف إنسان أسبوعياً في المتوسط، فيما يخص النزاع بين موسكو وكييف.. وأعتقد أننا سننجح، وأن الحرب ستنتهي".

وأكد ترامب على أن "بوتين يعتقد أن يُفضّل القيام بالأمر بطريقة مختلفة، هو يُفضّل أن يأخذ الأمر برمته، وأعتقد أنني الوحيد القادر على التفاوض على هذا الأمر، وقد قطعنا شوطاً طويلاً، حيث أجرينا محادثات جيدة للغاية، ونقترب كثيراً من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أن أي شخص آخر كان بإمكانه التوصل لمثل هذا الاتفاق".

وفي السياق أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن "الرئيس فلاديمير بوتين التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في الكرملين ويجري معه مباحثات حول تسوية النزاع في أوكرانيا". وبشأن انضمام كييف إلى الحلف الأطلسي، أكد الرئيس الأميركي أن أوكرانيا لن تتمكن أبداً من الانضمام إلى الحلف، قائلاً: "أعتقد أن هذا ما تسبب في بدء الحرب، عندما بدأوا الحديث عن الانضمام إلى الناتو، لو لم يُطرح هذا الموضوع، لكانت هناك فرصة أكبر بكثير لعدم بدء الصراع".

وأوضح ترمب، بسؤاله عما إذا كان يجب منح شبه جزيرة القرم للروس أن شبه الجزيرة "ذهبت للروس، حيث تم تسليمها لهم من قِبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، وليس من قِبلي، فالروس موجودون هناك، وكانت غواصاتهم هناك على مدار سنوات، والناس في القرم على الأغلب يتحدثون الروسية، هل كانت لتؤخذ مني كما أُخذت من أوباما؟ لا، ما كان ليحدث ذلك.. لم تكن القرم لتؤخذ لو كنتُ رئيساً".