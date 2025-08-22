ترامب سيتخذ قراره بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال أسبوعين،ويطرح احتمال فرض عقوبات على موسكو

قد يعجبك أيضًا -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه "لست سعيداً بالجهود المبذولة من أجل السلام بين موسكو وكييف"، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث، أعتقد أنه خلال أسبوعين سنعرف إلى أين تتجه الأمور"، فيما طرح مجددا احتمال فرض عقوبات على موسكو.

وأشار ترمب إلى أن "القرار بشأن روسيا سيكون مهماً، سواء كان بفرض عقوبات أو رسوم جمركية، أو لا شيء".

وكان ترمب قد أجرى قبل أسبوع محادثات في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعقبها باجتماعات مع قادة أوروبيين في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم ينجح حتى الآن في الوصول إلى تقدم ملموس بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وأضاف ترمب أنه ليس سعيداً بالهجوم الأوكراني على خط أنابيب روسي لنقل النفط، وأيضاً للضربة الجوية التي استهدفت مصنعاً أميركيا في أوكرانيا.