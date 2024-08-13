لوضع بوتين بموقع ضعيف: تفاصيل جديدة حول الهجوم الأوكراني في روسيا

درست أوكرانيا عدة خيارات لهجوم من شأنه أن يهز القيادة في موسكو ويضع الرئيس فلاديمير بوتين في نقطة ضعف، قبل عبور الحدود الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله مصدر غربي مطلع على التخطيط لبلومبرج اليوم (الثلاثاء).

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه مع اتخاذ الجيش الأوكراني موقفا دفاعيا واستيلاء قوات الكرملين ببطء على الأراضي هذا العام، كان يتم لبعض الوقت التفكير في شن هجوم عبر الحدود قبل الغزو المفاجئ لمنطقة كورسك غربي روسيا قبل أسبوع. وقال رئيس الأركان الأوكراني إن الجيش سيطر على حوالي 1000 كيلومتر مربع منذ بدء الهجوم. ويشير معهد أبحاث الحرب إلى أن التقدم الأوكراني يبلغ حوالي 800 كيلومتر مربع.

وبينما أعطت إدارة الرئيس جو بايدن والاتحاد الأوروبي مباركتهما لأول وجود عسكري أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية، امتنع حلفاء الناتو عن الحكم على العملية. ولم تشارك القيادة في كييف معلومات محددة حول الجهود المبذولة في كورسك حتى بدأت، بحسب مصدر استخباراتي غربي رفض التعريف عن نفسه.

وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فولديمير زيلينسكي: "أنا على اتصال دائم مع رئيس الأركان أولكسندر سيرسكي. أتلقى تقريرًا عن جبهتنا وعملنا في منطقة كورسك. على الرغم من المعارك الصعبة والشرسة، فإن تقدم قواتنا في منطقة كورسك مستمر، وتمتلئ قاعدة تبادل أسرى الحرب إلى بلادنا. 74 بلدة تحت سيطرة أوكرانيا الآن. يتم إجراء الاختبارات وتدابير الاستقرار على الفور. ويستمر تطوير الحلول الإنسانية لهذه المناطق. وأشكر جنودنا على خدمتهم البطولية. التحضير لخطواتنا التالية مستمر!"

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز أن المكتب الرئاسي لأوكرانيا قال إن "أوكرانيا تخطط لعقد أول مؤتمر متابعة دولي بعد "قمة السلام" في آب/أغسطس". وأفيد أيضًا أنه وفقًا لقائد الجيش الأوكراني، تقدمت قوات كييف بمقدار يتراوح بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات داخل روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية - وأن القوات احتلت أكثر من 40 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الروسية الجديدة.