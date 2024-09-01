صادم ومروع: تعرض البنى التحتية للهجوم في أوكرانيا، إصابة أطباء- أحد أكبر الهجمات في الحرب

وقع هجوم كبير بعد ظهر اليوم (الأحد) على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، وهو من أوسع الهجمات خلال الحرب. وبحسب التقارير، سُمع دوي ما لا يقل عن عشرة انفجارات في المدينة ولحقت أضرار بالعديد من البنى التحتية المدنية.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أنه "في خاركيف، تضرر مركز تسوق ومنشأة للبنية التحتية الرياضية ومباني سكنية"، مشيراً إلى أن عدد الضحايا المبلغ عنه هو 28.

وأضاف رئيس البلدية إيغور تيريهوف: "وقع أحد الهجمات في منطقة مباني خاصة. اشتعلت النيران في سوبر ماركت والعديد من المركبات. هناك ضحايا بينهم أطباء".