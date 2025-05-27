تقرير : ترامب يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا في الأيام المقبلة. وبحسب التقرير الذي يعتمد على مصادر مطلعة على تفكير ترامب، فإن خلفية القرار هي إحباطه من استمرار هجمات موسكو على كييف وبطء وتيرة محادثات السلام بين البلدين.

ويشير التقرير أيضا إلى أن العقوبات الجديدة لن تشمل على الأرجح عقوبات اقتصادية، وأن هناك مناقشات تجري الآن حول هذه القضية - بهدف إيجاد أفكار يمكن أن تؤدي إلى الضغط على بوتن، من أجل حمله على الموافقة على التنازلات في المفاوضات.

وبحسب أحد المصادر فإن أحد الخيارات التي تم طرحها هو وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، بدعم من أوكرانيا، على الرغم من أن موسكو رفضت في السابق مثل هذا الاقتراح.

وفي الوقت نفسه، هناك احتمال أن يختار ترامب عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، على الرغم من الأحداث الأخيرة، وحقيقة أنه اعترف يوم الأحد الماضي فقط بأنه "يفكر" في ذلك. "إنه (بوتين) يقتل الكثير من الناس، لا أعرف ما الذي أصابه. ماذا حدث له؟" وكتب على حسابه على موقع TruthSocial في ذلك الوقت: