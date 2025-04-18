تقرير: واشنطن تقترح على الأوروبيين "تخفيف عقوبات موسكو من أجل السلام"

ذكر تقرير لـ"بلومبرغ"، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة طرحت على حلفائها الأوروبيين مقترحاً لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، يتضمن تخفيفاً للعقوبات على موسكو"، وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الجمعة، خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، إن الولايات المتحدة "متفائلة" بإمكانية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفق "بلومبرغ"، تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار خلال أسابيع، ومن المقرر عقد جولة ثانية من المحادثات في لندن الأسبوع الوشيك، وتهدف الخطة إلى تجميد الحرب فعلياً، مع بقاء المناطق الأوكرانية الخاضعة لروسيا حالياً "تحت سيطرة موسكو"، واستبعاد انضمام أوكرانيا إلى الناتو من جدول الأعمال.

وأكد أحد المسؤولين أن هذه الخطة "لا تمثل تسوية نهائية"، وأن الحلفاء الأوروبيين "لن يعترفوا بالمناطق المحتلة كأراضٍ روسية". وشدد على أن المفاوضات "لا طائل منها إذا لم توافق موسكو على وقف القتال"، كما أن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا "سيكون ضرورياً لضمان استمرار أي اتفاق".

وفي هذا السياق، صرّح روبيو: "كل دولة ذات سيادة لها الحق في الدفاع عن نفسها… وأوكرانيا تملك هذا الحق، كما لها الحق في الدخول في اتفاقات ثنائية مع دول أخرى".

واشار فانس إلى أنه "أود إطلاع رئيس الوزراء على بعض المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا... حتى خلال الـ24 ساعة الماضية، نعتقد أن لدينا بعض الأمور المثيرة للاهتمام لنبلغكم بها".وأضاف: "بما أن المفاوضات قائمة، فلن أحكم عليها مسبقاً، لكننا نشعر بالتفاؤل بأننا نأمل أن نتمكن من إنهاء هذه الحرب.. الوحشية للغاية".

وقبل ساعات من تصريحات فانس، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في باريس، بعد لقائه قادة أوروبيين وأوكرانيين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سينسحب من محاولة التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام، ما لم تكن هناك مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وشملت محادثات باريس اجتماعاً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى مشاورات بين روبيو ومستشارين أمنيين ومفاوضين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأميركية رغبة ترمب وإدارته في إنهاء الحرب. وقالت المتحدثة تامي بروس، إن "واشنطن قدّمت لجميع الأطراف ملامح سلام دائم ومستقر".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن كييف وافقت بالفعل على وقف إطلاق النار، لكنها تعتبر أن على موسكو القيام بالمثل قبل مناقشة أي نقاط إضافية، بما في ذلك ترتيبات مراقبة وقف إطلاق النار، ونشر قواتٍ لحفظ السلام.