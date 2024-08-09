عندما فاجأ زيلنسكي بوتين: أعظم غزو أوكراني مضاد على الإطلاق يندفع إلى روسيا

تخوض قوات الجيش الأوكراني معارك لليوم الثالث على التوالي داخل منطقة كورسك الروسية. وبحسب التقارير الروسية، يعد هذا أكبر غزو لأوكرانيا منذ بدء الحرب في المنطقة قبل نحو عامين ونصف.

كما أُعلن أن هذا الهجوم شاركت فيه وحدة قوامها حوالي ألف جندي مع مدرعات ودبابات عبرت الحدود من منطقة سومي في أوكرانيا. وبحسب التقارير، تسيطر كييف الآن على مدينة سودجي بعمق حوالي ثمانية كيلومترات وعلى عدة بلدات أخرى في روسيا.

وعقب الرئيس الأوكراني الخميس بشكل غير مباشر على العملية وقال: "اليوم كانت هناك بالفعل ثلاثة تقارير من رئيس الأركان سيرسكي - تقارير مع نتائج. بالضبط ما تحتاجه بلادنا الآن. أنا ممتن لكل مقاتل وكل جندي وقائد يعمل على حماية مواقعنا الأوكرانية وتنفيذ مهامنا الدفاعية. الأوكرانيون يعرفون كيفية تحقيق أهدافهم. ولسنا نحن من اخترنا تحقيق الأهداف في الحرب. لقد جلبت روسيا الحرب إلى بلادنا ويجب أن تشعر بما فعلته. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا في أسرع وقت ممكن في أوقات السلام - في ظل ظروف السلام العادل. وسوف يحدث."

وقال الحرس الوطني الروسي إنه عزز الإجراءات الأمنية حول محطة كورسك للطاقة النووية الواقعة شمال شرق المدينة. وادعى رئيس الأركان الروسي أنه تم إحباط الهجوم الأوكراني وأصدرت وزارة الدفاع في موسكو بيانا جاء فيه أن القنابل التي تم إسقاطها من الجو استخدمت لصد القوات الأوكرانية.

ومع ذلك، نشر المدونون العسكريون الروس صورة مثيرة للقلق عن الوضع على الإنترنت بالنسبة لبوتين. وانتقدوا القوات الروسية لعدم تحصينها الحدود بشكل أفضل ووصفوا بلدة سودجا بأنها "خسرت أمام الغزاة الأوكرانيين الذين جاءوا بصورة مفاجئة". بالإضافة إلى ذلك، زعموا أن القوات الغازية قد استولت بالفعل على عدة قرى تقع على الحدود وجزء من مدينة سودجا.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في ظل الهجوم، إن أي عمل عسكري على الأراضي الروسية يمكن أن يحسن موقف البلاد خلال المفاوضات المستقبلية مع روسيا لإنهاء الحرب.