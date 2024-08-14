قائد الجيش الأوكراني عن النشاط في منطقة كورسك: "لدينا 100 أسير حرب روسي"

الحرب الروسية الأوكرانية : ذكرت شبكة "سكاي نيوز" اليوم (الأربعاء) أن القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أبلغ رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في مكالمة فيديو أن جيشهم "يسيطر على مائة أسير حرب روسي" داخل منطقة كورسك المحتلة - وأنه "شن هجوماً كبيراً على المطارات الروسية".

بالإضافة إلى ذلك - قال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها في منطقة كورسك الحدودية، وإنها تقدمت بمقدار كيلومتر أو كيلومترين في اتجاهات مختلفة منذ بداية اليوم.

Russian Defense Ministry Press Service

علاوة على ذلك - أعرب حليفان آخران من المنطقة عن دعمهما للهجوم الأوكراني على كورسك. وقال رئيس حكومة فنلندا بيتري أورفو في مؤتمر صحفي إن أوكرانيا "لها الحق في الدفاع عن النفس"، مضيفا أنه "من الواضح أن الجيش الأوكراني يمكنه العمل في كورسك". وقال رئيس الحكومة البولندي دونالد توسك في وقت سابق إن تصرفات أوكرانيا في روسيا كانت "دفاعية".".

وأعلنت أوكرانيا، الليلة، أنها أطلقت 117 صاروخا وطائرة مسيرة على روسيا، معظمها في مناطق كورسك وفورونيج وبلغراد ونيجني نوفغورود.

وذكرت تقارير غير مؤكدة أن بعض الطائرات المسيرة الأوكرانية ضربت قواعد جوية روسية. وقال الحرس الوطني الروسي إنه يعزز الإجراءات الأمنية في محطة كورسك للطاقة النووية التي تبعد 35 كيلومترا فقط عن القتال.

بدأ غزو روسيا في 6 آب/أغسطس، عندما اقتحمت القوات الأوكرانية الشمال الغربي من بلدة سودجي الحدودية في منطقة كورسك، على الحدود. وبحسب التقارير فقد سيطرت القوات الأوكرانية على عدد من البلدات والقرى في المنطقة. وأفادت قنوات تليغرام الموالية لروسيا أن القوات الأوكرانية تسيطر على محطة قياس الغاز سودجي، وهي منشأة حدودية مركزية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وهذا هو أكبر غزو لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.