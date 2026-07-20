هاجمت روسيا أمس (بين السبت والأحد) عاصمة أوكرانيا، كييف، وأمطرت المدينة بوابل من الصواريخ الباليستية من بين الأكبر منذ بداية الحرب بين الدولتين. في الهجوم قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 16 آخرون، بحسب ما قاله رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي.

سلسلة من الانفجارات القوية ضربت المدينة كجزء من الهجوم الذي شمل 41 صاروخاً من أنواع مختلفة، ودمرت مبانٍ في عدة أحياء وأشعلت حرائق. وأفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بأن أضراراً لحقت أيضاً بمباني سكنية ومستودعات وسوبرماركت، مضيفاً أن ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة.

بالإضافة إلى الهجوم على العاصمة، قُتل أربعة أشخاص وجُرح 19 آخرون في هجوم على محطة بريد خارج مدينة خاركيف بالقرب من الحدود مع روسيا يوم أمس، وذلك بحسب تصريحات حاكم الإقليم. بالإضافة إلى ذلك، بحثت فرق الإنقاذ الليلة الماضية عن ناجين في مدينة زابوريجيا الأوكرانية بعد أن أصابت قنابل روسية مباني سكنية هناك، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين.

في الأسابيع الأخيرة، لوحظ أن روسيا كثفت هجماتها بالصواريخ الباليستية على كييف ومدن أخرى، في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا نقصًا حرجًا في أنظمة الدفاع الجوي المصنوعة في الولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي أعلن زيلينسكي أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراض من نوع باتريوت، وأضاف أنه يأمل أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام. كتب زيلينسكي أمس على شبكة X: "الدفاع ضد الصواريخ الباليستية هو على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي". "هناك حاجة للاعتراضات كل يوم."

أمس أزال العمال الأنقاض من حول محطة مترو في كييف التي تضررت في هجوم. باعة الفواكه المحليون عادوا للعمل في أكشاك مؤقتة. وقالت إحدى السكان البالغة من العمر 68 عامًا: "كييف ستزدهر". وأضافت: "هؤلاء الحمقى يدمرون كل شيء، لكننا سنصلح ذلك ونعيد البناء من جديد".