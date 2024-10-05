تقدير: كوريا الشمالية تزود روسيا بنصف الذخيرة في أوكرانيا

كوريا الشمالية "توفر نصف الذخيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا"، بحسب تقرير نشرته صحيفة التايمز اليوم (السبت).

تزعم مصادر استخباراتية غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتمد على الأسلحة القادمة من حاكم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للحفاظ على التقدم العسكري في الجزء الشرقي من أوكرانيا. ونصف القذائف التي تستخدمها روسيا - حوالي ثلاثة ملايين سنويا - تأتي من كوريا الشمالية، وفقا للاستخبارات الغربية.

وتقول مصادر استخباراتية إن الرئيس بوتين سافر إلى بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا العام لتوقيع اتفاق دفاعي مع كيم جونغ أون، وأصبح الكرملين يعتمد على الدولة المنعزلة لمواصلة الحفاظ على التقدم الروسي في شرق أوكرانيا.

على الرغم من الاعتقاد بأن العديد من القذائف قد تعرضت للتلف، إلا أن الكمية الهائلة سمحت لروسيا بتحقيق مكاسب مستدامة، مما سمح لها مؤخرًا بالاستيلاء على مدينة فولدار المهمة في شرق أوكرانيا.