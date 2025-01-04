"بوتين يخاف من ترامب"||زيلينسكي:" ترامب يمكن أن يكون حاسما في إنهاء الحرب مع روسيا"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الليلة الماضية (الجمعة)، في مقابلة تلفزيونية في بلاده، إن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، "يمكن أن يكون حاسما في إنهاء الحرب، أو بشكل أكثر واقعية، يمكن أن يساعدنا في وقف فلاديمير بوتين." وأضاف أيضًا: "أعتقد أنه يريد حقًا إنهاء هذه الحرب. وأعتقد أن بوتين يخاف من ترامب".

وقال زيلينسكي: "حتى الآن، لم يكن لدي أي تفاعلات سلبية في علاقتنا مع إدارة ترامب". "الجانب الأكثر أهمية هو أن نبني العلاقات بيننا."

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خلال المقابلة، تطرق زيلينسكي أيضًا إلى حاجة أوكرانيا الملحة إلى ضمانات أمنية قوية: "أي ضمانات أمنية بدون الولايات المتحدة تعتبر ضعيفة بالنسبة لأوكرانيا. ولكي نكون صادقين، فإن الأوروبيين يتأثرون برأي رئيس الولايات المتحدة".

وأشار رئيس أوكرانيا أيضًا إلى جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز نشر جنود أوروبيين كقوات حفظ سلام محتملة في أوكرانيا. وبينما رحب زيلينسكي بالأفكار حول المبادرة، شدد على ضرورة مشاركة أوروبية أوسع، وأن أي طريق إلى ضمان أمني دائم يجب أن يمر عبر عضوية البلاد في الناتو.

وقال زيلينسكي عن فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية محتملة إلى أوكرانيا: "أرى أن لدى ترامب انطباعا إيجابيا عن الفكرة". وأضاف أن وجود القوات الأوروبية على طول خط المواجهة في أوكرانيا لن يلغي طموحات البلاد في الانضمام الى حلف شمال الأطلسي".