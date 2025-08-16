بعد قمة ألاسكا: ترامب يؤكد على أن "السلام أفضل من وقف النار في أوكرانيا"، وزيلينسكي:"استمرار الضغط على روسيا أساس أي سلام"

قد يعجبك أيضًا -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، إن "اللقاء الذي جرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا كان ناجحاً للغاية"، مشيرا على حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إلى أن "المكالمة الهاتفية التي أجراها فيما بعد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، من بينهم أمين عام حلف الناتو مارك روته "جرت بشكل جيد للغاية".

وشدد ترمب على أن الجميع متفق على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرة لاتفاقية سلام تنهي الحرب عوضاً عن اتفاق لوقف إطلاق النار قد لا يصمد طويلاً في بعض الأحيان. وأضاف "إذا سار اللقاء مع زيلينسكي، الاثنين، على ما يرام فسنحدد موعداً للقاء بوتين. ومن المُحتمل أن يُنقذ ذلك أرواح ملايين البشر".

ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن "أي سلام حقيقي يجب أن يقوم على ضمان الأمن بشكل موثوق وطويل الأمد، مع مشاركة كل من أوروبا والولايات المتحدة لضمان الاستقرار على المدى الطويل".

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس" عقب اتصالات مع ترمب وقادة أوروبيين، أن "استمرار الضغط على روسيا ضروري طالما يستمر العدوان والاحتلال"، مشددا على أن "جميع القضايا المهمة لأوكرانيا، خصوصاً القضايا الإقليمية، يجب مناقشتها بمشاركتها المباشرة، ولا يمكن اتخاذ أي قرار دون موافقتها".