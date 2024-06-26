نجاح وساطة إماراتية تُثمر تبادل 180 أسيرًا بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، عن نجاح جهود الوساطة التي قامت بها بين روسيا وأوكرانيا، مما أفضى إلى إتمام عملية تبادل 180 أسيرًا من كلا الجانبين.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الإماراتية،"يأتي نجاح الوساطة الجديدة والتي تعتبر الخامسة من نوعها منذ بداية العام الجاري تجسيدًا لعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، واعتبارها وسيطًا موثوقًا به لدى الطرفين".

وشكرت الخارجية الإماراتية حكومتي روسيا وأوكرانيا على تعاونهما، مؤكدة "استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع".

وقال بيان الوزارة إن "الحوار وخفض التصعيد وتبني المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، وسيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها".

وساهمت جهود الوساطة الإماراتية في إتمام أربع عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية عام 2024، بحسب البيان.

وتُعد هذه الخطوة إنجازًا هامًا يُضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات وإحلال السلام في مختلف أنحاء العالم.