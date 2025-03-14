الكرملين: "متفائل بحذر بشأن فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، وترامب"أجرينا مناقشات مثمرة مع بوتين"

قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا عبر مبعوثه الخاص". وأضاف "موسكو ترى مبررات للتفاؤل الحذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق".وأوضح "روسيا والولايات المتحدة تدركان ضرورة إجراء محادثة بين زعيمي البلدين" وقال "هناك إدراك لدى الجانبين لضرورة إجراء مثل هذه المحادثة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة".

وفي السياق كتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أجرينا مناقشات جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، وهناك احتمال كبير جداً أن تنتهي هذه الحرب المروعة والدموية أخيراً". وأضاف أنه طلب من بوتين إنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين "المحاصرين تماماً".

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح مرارًا برغبته في أن تتفق موسكو وكييف على وقف إطلاق نار سريع لوقف القتال في صراع - بدأ بغزو روسيا عام 2022 - والذي حذّر من أنه قد يتحول إلى حرب عالمية ثالثة، وقد أودى بحياة مئات الآلاف من الجانبين. يوم الجمعة، حثّ ترامب روسيا مجددًا على توقيع وإتمام "اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق النهائي"، قائلًا في منشور على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي إنه سيُخرج الولايات المتحدة مما وصفه بـ"الفوضى الحقيقية" مع روسيا.