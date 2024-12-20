الجيوش الأجنبية ضد جنود بوتين؟ العرض الأوروبي المقدم الى زيلينسكي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الجمعة) أن شركاء أوكرانيا الأوروبيين يفكرون جديا في نشر قوات في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا، من أجل توفير ضمانات أمنية لها.

وقد نوقشت هذه القضية عندما استضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل يوم الأربعاء الماضي، وقد أثيرت هذه القضية في وقت سابق من هذا الشهر خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس كما أعرب ترامب عن اهتمامه بالفكرة.

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وقالت مصادر أميركية رفيعة سابقة بعد اللقاء إن "أوكرانيا قد تحصل على ضمانات أمنية من قبل بعض أعضاء التحالف، عندما اقترح زيلينسكي نفسه نشر قوات أجنبية في البلاد، حتى يصبح من الممكن الانضمام إلى التحالف الأمني".