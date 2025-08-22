وزير الخارجية الروسي: "لا لقاء مخطط له بين بوتين وزيلينسكي"

قد يعجبك أيضًا -

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أنه "لا توجد أي خطة لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"،وأضاف لافروف في مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC NEWS الذي تقدمه كريستين ويلكر: "بوتين مستعد للقاء زيلينسكي عندما تكون هناك أجندة جاهزة للقمة، وهذه الأجندة غير جاهزة على الإطلاق". وهذا ما يثير شكوكاً جديدة بشأن نجاح مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدفع نحو عقد قمة لإنهاء الحرب.

وأكد لافروف على أنه "عندما طرح الرئيس ترمب هذه القضايا في اجتماع واشنطن، كان واضحاً للجميع أن هناك عدة مبادئ تعتقد واشنطن بوجوب قبولها، بما في ذلك عدم انضمام (أوكرانيا) إلى الناتو، ومناقشة قضايا (تبادل) الأراضي، لكن زيلينسكي رفض كل شيء".وأضاف: "لقد رفض حتى، كما قلت، إلغاء التشريعات التي تحظر اللغة الروسية. كيف يمكن أن نلتقي بشخص يتظاهر بأنه قائد؟"، وفق وصفه.

وقال لافروف: "الرئيس بوتين أوضح أنه مستعد للقاء بشرط أن تكون هناك أجندة حقيقية، أجندة رئاسية لهذا الاجتماع"، واتهم أوكرانيا بأنها "هي التي تعيق التقدم نحو اتفاق سلام". وتابع "الرئيس ترمب اقترح، بعد أنكوراج، عدة نقاط نتشاركها، فيما اتفقنا على إبداء شيء من المرونة بشأن بعضها".