ترامب عن لقائه مع زيلينسكي: "أستطيع إنهاء الحرب"

سيلتقي رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساء اليوم (الاثنين) في البيت الأبيض، وذلك بعد القمة بين ترامب ورئيس روسيا فلاديمير بوتين في ألاسكا خلال عطلة نهاية الأسبوع. سينضم ممثلون إضافيون من دول أوروبية مختلفة إلى الاجتماع، ومن بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مستشار ألمانيا فريدريخ ميرتس، رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، رئيس فنلندا ألكسندر ستوب ورئيس وزراء السويد أولف كريسترشون.

تطرّق ترامب إلى الاجتماع المتوقع وكتب الليلة: "من المتوقع أن يكون يوم كبير في البيت الأبيض. لم يكن هناك قط هذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين في نفس الوقت. إنه لشرف عظيم لي أن أستضيفهم!". وأضاف أن رئيس أوكرانيا زيلينسكي "يستطيع إنهاء الحرب مع روسيا تقريباً بشكل فوري إذا أراد ذلك – أو يمكنه الاستمرار في القتال. تذكروا كيف بدأ الأمر. لا يمكن استعادة شبه جزيرة القرم التي أعطاها أوباما، ومن دون أوكرانيا التي من المخطط أن تنضم إلى الناتو. هناك أمور لا تتغير أبداً!".

نشر زيلينسكي اليوم منشورًا على حسابه في X وكتب: "لقد وصلت بالفعل إلى واشنطن، وأنا ممتن لترامب على الدعوة. جميعنا نتشاطر رغبة قوية في إنهاء هذه الحرب بسرعة وبمصداقية، ويجب أن يكون السلام مستدامًا. ليس كما كان قبل سنوات، عندما اضطرت أوكرانيا للتخلي عن القرم وجزء من شرقنا - جزء من الدونباس - وبوتين استخدم ذلك ببساطة كنقطة انطلاق لهجوم جديد".

https://x.com/i/web/status/1957271398902039032

أو عندما حصلت أوكرانيا على ما يسمى بـ"ضمانات الأمان" في عام 1994، لكنها لم تنجح. بالطبع، لم يكن يجب التنازل عن القرم آنذاك، تمامًا كما أن الأوكرانيين لم يتنازلوا عن كييف أو أوديسا أو خاركوف بعد عام 2022. الأوكرانيون يقاتلون من أجل أرضهم، من أجل استقلالهم. الآن، جنودنا يحققون إنجازات في مناطق دونيتسك وسومي. أنا واثق أننا سندافع عن أوكرانيا. وآمل أن يجبر تحالفنا المشترك مع أمريكا وأصدقائنا الأوروبيين روسيا على السلام الحقيقي. شكرًا! كتب زيلينسكي.

أفادت رويترز بنفس شروط بوتين للاتفاق، حيث زُعم من بين أمور أخرى أن الرئيس الروسي سيطالب بضم بعض المناطق الصغيرة من سومي وخاركيف إلى روسيا. كما ستتخلى أوكرانيا عن أجزاء أكبر من دونيتسك ولوهانسك. وذكرت مصادر لرويترز أن بوتين ربط أي وقف لإطلاق النار باتفاق كامل، يتضمن تخلي أوكرانيا عن عضويتها في الناتو، ورفع جزئي للعقوبات، والاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية.

يريد أيضاً ضمانات أمنية خارج الناتو وحماية للغة الروسية وللكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بموسكو. أوكرانيا رفضت هذه الشروط.

طلبت المصادر البقاء مجهولة الهوية من أجل مناقشة قضايا حساسة، وقالت إن معرفتها بمقترحات بوتين تستند أساسًا إلى مناقشات بين قادة في أوروبا، الولايات المتحدة وأوكرانيا. كما أشارت إلى أن معرفتها غير كاملة.

التقديرات في الغرب هي أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني قد يتبين أنه أكثر حرجًا لمستقبل أوكرانيا ولأمن أوروبا كلها، مقارنة بالقمة بين الولايات المتحدة وروسيا التي عُقدت يوم الجمعة الماضي في ألاسكا.

التقديرات في الغرب هي أن وجود كير ستارمر، الرئيس ماكرون، المستشار شولتس وقادة آخرين سيضمن أن زيلينسكي لن يقع في فخ المكتب البيضاوي مرة أخرى، كما حدث في فبراير\شباط. وفوق كل ذلك، يريد القادة الأوروبيون أن يرى الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا وأوروبا تقدمان جبهة موحدة – وهم مصممون على التأكد من أنه لا يتأثر بعلاقاته الشخصية مع فلاديمير بوتين حتى لا يخضع لمطالب القادة الروس.